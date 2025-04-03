Відео розбиття колони противника опублікували в Генеральному штабі ЗСУ у четвер, 3 квітня, передає 24 Канал. Для атаки росіяни залучили близько двох взводів особового складу та бронетехніку.
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Ворог атакував під Андріївкою
Українські військові розповіли про результат своїх "ефективних" дій. Серед підтверджених втрат Росії – 12 уражених одиниць бронетехніки, з яких повністю знищено 7 одиниць.
Окрім того, захисники ліквідували 18 окупантів, ще 7 росіян – поранено.
Підрахунок втрат ворога триває! Слава Україні!
– написали в Генштабі.
Знищення колони ворога: дивіться відео Генштабу ЗСУ
Нагадаємо, за минулу добу, 2 квітня, на Покровському напрямку українці зупинили 80 атак загарбника у районах населених пунктів Андріївка, Пантелеймонівка, Суха Балка, Шевченко, Водяне Друге, Єлизаветівка, Промінь, Зелене, Новий Труд, Котлине, Удачне, Котлярівка та Успенівка.