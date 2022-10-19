Идут по телам убитых, – Жданов рассказал об экологической катастрофе на Донбассе

На Донецком направлении ужасная экологическая ситуация. Российская армия не забирает тела своих погибших "собратьев".

Захватчики идут в наступление прямо по трупам убитых солдат. Об этом на своем ютуб-канале рассказал военный эксперт Олег Жданов.

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Ситуация патовая

По словам военного эксперта, на Донецком направлении преимущественно действуют частные военные компании. В основном их заполняют заключенными, подписавшими контракт.

"При чем условия там очень жесткие. Помните, даже Пригожин, когда выступал перед зэками в тюрьме, говорил: "Кто захочет, будет воевать вместе с нами и получать за это деньги, а кто не захочет – того расстреляем", – отметил Жданов. Поэтому отказаться идти в наступление россияне не могут.

Они не убирают тела своих погибших солдат, они идут прямо по трупам. Единственное, что они делают, это растягивают тела в овраги, любые углубления заполняются ими,

– заметил он.

По данным одной из европейских экологических организаций, в этих районах есть угроза экологической катастрофы. "Трупный яд от разлагающихся тел попадает в воды, этот запах разносится, животные травится уже этим разложенным мясом. Там просто ужасная картина", – подчеркнул Жданов.

Мало того, наши войска будут заниматься еще и тем, что хлорной известью посыпают места скопления гниющих и разлагающихся тел.

Вот в таких условиях там идут боевые действия. Они просто обходят эти овраги и идут в наступление на наши позиции. Если мы продвигаемся чуть-чуть вперед на позициях, бойцы говорят, что даже нельзя шагнуть в сторону, ведь кругом трупы. Так воюет Россия,

– подчеркнул военный эксперт.

Он добавляет, что сейчас в ЧВК кроме зэков добавили мобилизованных, так что укомплектование идет кем угодно. Известно, что мобилизованные появились по всем направлениям фронта.

"Среднестатистические потери подразделений, укомплектованных мобилизованным, составляют более 50% – в первом же боевом столкновении. Люди вообще не понимают, что делать. Бесспорно, для нас это хорошо. Это – война. Мы уничтожаем противника и пытаемся его прогнать с нашей земли всеми доступными на войне способами. Но для России – для них, как для людей – это, по-моему, уже на уровне трагедии", – считает Олег Жданов.

Зато россияне спокойно идут за повестками в военкомат и приезжают на фронт. "Да возмущаются, что старая техника, но при этом идут в бой. Пытаются в нем участвовать, именно пытаются", – подытожил он.

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