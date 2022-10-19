Идут по телам убитых, – Жданов рассказал об экологической катастрофе на Донбассе
На Донецком направлении ужасная экологическая ситуация. Российская армия не забирает тела своих погибших "собратьев".
Захватчики идут в наступление прямо по трупам убитых солдат. Об этом на своем ютуб-канале рассказал военный эксперт Олег Жданов.
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Ситуация патовая
По словам военного эксперта, на Донецком направлении преимущественно действуют частные военные компании. В основном их заполняют заключенными, подписавшими контракт.
"При чем условия там очень жесткие. Помните, даже Пригожин, когда выступал перед зэками в тюрьме, говорил: "Кто захочет, будет воевать вместе с нами и получать за это деньги, а кто не захочет – того расстреляем", – отметил Жданов. Поэтому отказаться идти в наступление россияне не могут.
Они не убирают тела своих погибших солдат, они идут прямо по трупам. Единственное, что они делают, это растягивают тела в овраги, любые углубления заполняются ими,
– заметил он.
По данным одной из европейских экологических организаций, в этих районах есть угроза экологической катастрофы. "Трупный яд от разлагающихся тел попадает в воды, этот запах разносится, животные травится уже этим разложенным мясом. Там просто ужасная картина", – подчеркнул Жданов.
Мало того, наши войска будут заниматься еще и тем, что хлорной известью посыпают места скопления гниющих и разлагающихся тел.
Вот в таких условиях там идут боевые действия. Они просто обходят эти овраги и идут в наступление на наши позиции. Если мы продвигаемся чуть-чуть вперед на позициях, бойцы говорят, что даже нельзя шагнуть в сторону, ведь кругом трупы. Так воюет Россия,
– подчеркнул военный эксперт.
Он добавляет, что сейчас в ЧВК кроме зэков добавили мобилизованных, так что укомплектование идет кем угодно. Известно, что мобилизованные появились по всем направлениям фронта.
"Среднестатистические потери подразделений, укомплектованных мобилизованным, составляют более 50% – в первом же боевом столкновении. Люди вообще не понимают, что делать. Бесспорно, для нас это хорошо. Это – война. Мы уничтожаем противника и пытаемся его прогнать с нашей земли всеми доступными на войне способами. Но для России – для них, как для людей – это, по-моему, уже на уровне трагедии", – считает Олег Жданов.
Зато россияне спокойно идут за повестками в военкомат и приезжают на фронт. "Да возмущаются, что старая техника, но при этом идут в бой. Пытаются в нем участвовать, именно пытаются", – подытожил он.
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Что происходит на Донецком направлении: последние новости
- Российские оккупанты обороняются на большинстве направлениях. Однако на Донецком направлении они все еще пытаются наступать. Здесь оккупанты закидывают все "пушечным мясом", но не достигают особых успехов. Полковник запаса ВСУ Роман Свитан отмечает: оккупанты никак не смогут взять Бахмут, ведь там серьезная система обороны.
- В Минобороны рассказали, что у россиян стоит задача "взять" город до конца октября. По словам военно-политического обозревателя Александра Коваленко, у оккупантов там есть ресурс, также они могут использовать тактику "огневого вала", без которого им не удастся проводить наступательные действия.
- Военнослужащий ВСУ Кирилл Сазонов объяснил, что из Бахмута оккупантам было бы удобно идти дальше на Константиновку, Славянск и Краматорск. Но украинские военные героически держат фронт там. По его словам, в других направлениях настроения у захватчиков очень плохие. Они пытаются сами отходить из некоторых населенных пунктов, понимая, что встреча с ВСУ становится все ближе.