Смогут ли россияне добиться успеха в Бахмуте: прогноз Свитана по Донецкой области

На Донецком направлении идут ожесточенные бои. Российские оккупанты продолжают атаковать вблизи Бахмута, но теряют там много личного состава.

Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт, лётчик-инструктор и полковник запаса Роман Свитан. По его словам, российские оккупанты не смогут взять Бахмут. Город серьезно укреплен, а внутри еще есть река Бахмутка.

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Кроме того, к Бахмуту уже подходят резервные украинские подразделения. Свитан считает, что там ситуация скоро улучшится.

Зайти в Бахмут и пройти через него оккупанты точно не смогут. Ведь количество украинских войск в районе Бахмута растет. Подходят резервы с правого берега. Думаю, что в ближайшее время увидим реверсное движение фронта от Бахмута в сторону Попасной.

– прогнозирует Свитан.

Есть другое проблемное направление в Донецкой области

Как отмечает Свитан, сейчас есть другой сложный участок на территории Донбасса. Это – Угледарское направление, где оккупанты бросили значительные силы на его захват.

С военной точки зрения сам Угледар достаточно легко захватить – его можно взять в полуокружение. Если в оккупантов это получится, то они смогут уже начинать давить на Марьинку с другой стороны.

Сейчас реальная проблема – это район Угледара. Там приходится сдерживать очень большие российские силы. Как раз те, что вышли с правого берега Херсона. Сейчас будем слышать об этой проблеме,

– отметил Свитан.

Свитан предположил, смогут ли оккупанты захватить Бахмут: смотрите видео

Почему оккупанты так хотят захватить Бахмут

Как рассказал 24 каналу представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый, Бахмут важен для российских оккупантов, потому что военно-политическое руководство россиян поставило цель достичь хотя бы какого-то результата на поле боя.

Уже 4 месяца российские захватчики не имеют успехов в боях. Несмотря на действительно колоссальную группировку в более 130 тысяч оккупантов в регионе, они не смогли взять Бахмут и ближние населенные пункты.