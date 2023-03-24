Выйти на границы Донецкой области в этой жизни россиянам не удастся, – Свитан

Российские оккупанты до сих пор пытаются выйти на административные границы Донецкой области. Однако они не смогут выполнить задачу "в этой жизни". Хотя раньше шансы были.

Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ, лётчик-инструктор Роман Свитан. По его словам, российские оккупанты не смогут захватить всю Донецкую область. Они постараются отодвинуть линию фронта от самого Донецка.

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Ранее россияне могли захватить Донецкую область

По мнению Свитана, ранее оккупанты имели все силы и средства, чтобы полностью захватить Донецкую область. Однако они решили совершить полномасштабное вторжение на 2500 километров фронта и понесли просто огромные потери.

Если бы начали наступать только в Донецкой области, то линия фронта была бы 200 километров. Год уже прошел. Наши силы выросли почти в 10 раз. В этой жизни они не смогут выполнить такую задачу,

– отметил Свитан.

Все потуги российских войск и дальше будут продолжаться возле Авдеевки, Марьинки и т.д. Отдельно нужно выделить ситуацию возле Угледара, где украинские военные сожгли огромное количество вражеского личного состава и техники.

Какая ситуация на Донетчине – рассказал Свитан: смотрите видео

На этом направлении начинается так называемое "донецкое повышение". Ведь ниже Угледара преимущественно степь. Оккупанты еще попытаются захватить город, чтобы пойти в тыл украинским подразделениям в сторону Курахового, Покровска, Доброполья и т.д. Однако сделать это россиянам будет очень сложно.

Одна основная задача, которую они еще попытаются сделать. Но когда смогут вывести технику в поле. Через 1 – 2 недели подсохнет почва, и они попытаются сделать наступление. Но мы готовы. У нас лучшие позиции. Россиянам нужно идти наверх. Мы далеко видим. Там буквально каждый кустик пристрелян,

– подчеркнул Свитан.

Потери России: коротко