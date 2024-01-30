В эфире 24 Канала начальница объединенного пресс-центра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк рассказал о ситуации в воздухе. К слову, ранее в РосСМИ появлялись жалобы оккупантов на то, что они проигрывают украинским военным в небе.

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Как отметила Гуменюк у врага довольно неплохо с дроновым обеспечением, и противник активно использует беспилотники различных модификаций со сбросом боеприпасов.

К сожалению у оккупантов большие поставки и они роскошествуют ими,

– сказала начальница объединенного пресс-центра Сил обороны Юга Украины.

По ее словам два дня подряд российские захватчики использовали более 70 дронов в сутки, а в позапрошлые сутки было 40 дронов.

"Это очень высокий показатель, но и наша работа по противодействию серьезно повысилась, потому что мы пытаемся использовать все современные методы борьбы, не раскрывая их сейчас для врага. Все, что имеет, пусть направляет, мы знаем, как с этим справиться", – добавила Гуменюк.

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