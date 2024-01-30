В етері 24 Каналу начальниця об'єднаного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк розповів про ситуацію у повітрі. До слова, раніше у росЗМІ з'являлися скарги окупантів на те, що вони програють українським військовим в небі.
Важливо Захисники запускають українські дрони вночі з секретних баз, – Камишін
Як зазначила Гуменюк, у ворога досить непогано із дроновим забезпеченням й противник активно використовує безпілотники різних модифікацій зі скиданням боєприпасів.
На жаль, в окупантів велике постачання й вони розкошують ними,
– мовила начальниця об'єднаного пресцентру Сил оборони Півдня України.
За її словами, два дні поспіль російські загарбники використовували понад 70 дронів на добу, а позаминулої доби було 40 дронів.
"Це дуже високий показник, але і наша робота з протидії серйозно підвищилась, тому що ми намагаємось, використовувати всі сучасні методи боротьби, не розкриваючи їх зараз для ворога. Все, що має нехай спрямовує, ми знаємо як з цим впоратися", – додала Гуменюк.
Знищення російських БпЛА
- Раніше Наталія Гуменюк повідомляла, що українські бійці продовжують збивати ворожі дрони. Однак це не зупиняє противника, а навпаки – ворог активізується.
- Речник Об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун повідомив про знищення понад 200 російських БпЛА за добу. Проти ворожих цілей наші захисники застосовували вогонь, системи ППО та засоби РЕБ.
- Дедалі частіше по ворожих цілях відпрацьовують засоби радіоелектронної боротьби. На думку полковника ЗСУ в запасі Романа Світана, це можуть бути РЕБ від західних партнерів або українські розробки.