Речник Об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун виступив в етері телемарафону. Він зауважив, що українські воїни саме нейтралізували або знищили ворожі безпілотники, передає 24 Канал.

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Яка ситуація з дронами

Ведучий попросив речника прокоментувати інформацію про знищення понад 200 ворожих дронів за добу. Полковник наголосив, що мова йде саме про нейтралізацію або знищення такої кількості БпЛА.

Тому що багато безпілотників саме посаджено або збито з курсу нашими засобами радіоелектронної боротьби,

– пояснив Штупун.

Спікер зауважив, що журналіст назвав позавчорашні цифри (за 23 січня). За його словами, вчора, 24 січня, таким самим чином вже 242 БпЛА противника було нейтралізовано або знищено. Проти російських дронів наші захисники застосовували вогонь, системи ППО та засоби РЕБ.

Щодо наших дронів, то вони досить успішно себе проявляють на фронті. Штупун зазначив, що 24 січня Росія втратила на Таврійському напрямку 343 особи та 91 одиницю техніки. І дуже велика частка від цього – це саме робота українських операторів БпЛА різних типів.

Що цьому передувало

Генерал Тарнавський не так давно повідомив про ліквідацію або знищення 200 ворожих БпЛА. Наступного дня він написав, що в операційній зоні ОСУВ "Таврія" вже нейтралізовано або знищено 242 ворожих дронів різних типів.

Також Олександр Тарнавський заявив, що протягом останньої доби окупанти втратили 18 танків, 27 ББМ, 28 артсистем, 1 ПТРК, 1 засіб ППО, 14 автомобілів та 2 одиниці спеціальної техніки. Крім цього наші воїни знищили 1 ворожий склад боєприпасів та ще 3 інших важливих об’єкти росіян.

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