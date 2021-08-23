Ситуация двойная, – Фесенко о санкциях СНБО относительно Шария и Гужвы

Очевидно, что новые санкции СНБО касаются именно действий представителей пророссийского лагеря в Украине. Однако юридическая сторона вопроса – двойная.

Об этом заявил политолог Владимир Фесенко в авторской программе "Между прочим" с Денисом Казанским и Дмитрием Гнапом на 24 канале. Они обсудили санкции Совета нацбезопасности и обороны против Анатолия Шария и Игоря Гужвы и другие актуальные события в Украине.

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О конфликте между Шарием и Гужвой

Денис Казанский: это очень смешная история. Последние дни есть жесткий конфликт между Шарием, Гужвой и изданием "Страна.ua". То есть издание "Страна.ua" поддержало некоторых членов партии Шария, которые сейчас вышли со скандалом – эта партия разваливается, потому что из нее выходят депутаты в Одессе и в Харькове в частности. Они обвиняют именно Шария и его жену в том, что они абсолютно авторитарно руководят партией и не дают людям на местах работать.

Они сейчас растеряны этой ситуацией, выходят из партии и обвиняют Шария публично. А сайт "Страна.ua" это все репостит, распространяет эти заявления, из-за чего у Шария случаются перманентные истерики, и он набрасывается с обвинениями на "Страну.ua", Гужву и Крюкову, которая является заместительницей Гужвы. Сейчас санкции уравняли всех.

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Владимир Фесенко: Очевидно, что речь идет о представителях пророссийского лагеря. А вот юридическая сторона вопроса – двойная. Если идти в суды, и сейчас, кстати, будет прецедент — это история с обращением Нацсовета в суд по телеканалу "НАШ".

Проверим, насколько через суды можно решить проблему, удастся ли закрыть этот телеканал, который фактически обвиняют в нарушении правил нашего телепространства. Есть за что предъявлять претензии. Однако сработает ли это классическим путем юридическим через судебную систему… Через СНБО это просто, но какие именно аргументы, еще точно не знаем.

Поэтому ситуация действительно двойная. Также есть проблема, что это могут оспаривать. Пока относительно Медведчука мы не видим положительного результата таких обжалований, но какой-то прецедент может появиться.

Новые санкции СНБО: коротко

20 августа Совет нацбезопасности и обороны провел очередное заседание. Во время него ввели санкции из-за преследования жителей оккупированного Крыма.

В то же время под новые ограничения попали главный редактор издания "Страна.ua" Игорь Гужва и пропагандисты Ольга и Анатолий Шарии в частности.

Кроме того, санкции ввели против главаря пророссийских боевиков на Донбассе Дениса Пушилина и нардепа Андрея Деркача.

О блокировке подсанкционных ресурсов

Дмитрий Гнап: Это быстрее (будет – 24 канал), чем было с российскими социальными сетями. Очевидно, после этого решения СНБО ресурс "Страна.ua" и сайты Шария будут заблокированы. То есть СНБО и СБУ разошлют всем украинским провайдерам сообщения о том, что эти ресурсы надо блокировать.

Если они не перенесли свои серверы и хостинги заграницу, то на них, как и на заблокированные российские пропагандистские ресурсы, часть украинской аудитории сможет переходить только через VPN.

Полный выпуск программы "Между прочим" на 24 канале: смотрите видео