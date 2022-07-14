За неделю мы не потеряли ни одного метра украинской земли, – Генштаб

Украинские защитники вот уже 141 день дают отпор российским оккупантам. Они борются за каждый метр нашей территории.

Отважные Вооруженные Силы Украины полностью уничтожили планы врага относительно "трехдневного" захвата Киева. О последних успехах наших защитников на брифинге рассказал заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов, пишет 24 канал.

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За неделю мы отбили все атаки врага. Ни одного метра украинской земли не потеряли,

– сообщил Громов.

Россияне нарастили авиаудары

Заместитель председателя Генштаба отметил, что при этом противник продолжает наносить ракетные удары по Украине. В общей сложности за неделю почти 30% смертоносных снарядов попали в объекты гражданской инфраструктуры. Это свидетельствует о целенаправленном геноциде украинцев.

Кроме того, в полтора раза увеличилось количество авиационных ударов. Да, на прошлой неделе россияне ежедневно наносили 7 – 12 авиаударов. При этом только за 8 – 9 июля они атаковали украинские города из своей авиации 58 раз, а 12 июля – 30 раз. Авиационные удары наносили по Донецкой, Запорожской и Харьковской областях.

Последние новости о ситуации на фронте

По состоянию на утро 14 июля на войне против Украины погибли 37 870 путинских солдат. Только за прошедшие сутки наши защитники ликвидировали около 300 оккупантов. Больше всего потерь враг понес на Краматорском направлении.

На Бахмутском направлении ВСУ отбили штурм захватчиков возле Кодемы и Вершины. Также украинские защитники заставили россиян отойти возле Курульки на Славянском направлении.

Вражеское войско наступало возле Каменки и, к сожалению, имело частичный успех. Сейчас продолжаются активные бои возле Верхнекаменки.

К теме смотрите видео, как наши военные уничтожают российскую технику: