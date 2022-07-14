Відважні Збройні Сили України вщент знищили плани ворога щодо "триденного" захоплення Києва. Про останні успіхи наших захисників на брифінгу розповів заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов, пише 24 канал.

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За тиждень ми відбили всі атаки ворога. Жодного метра української землі не втратили,

– повідомив Громов.

Росіяни наростили авіаудари

Заступник голови Генштабу зазначив, що при цьому противник продовжує завдавати ракетних ударів по Україні. Загалом за тиждень майже 30% смертоносних снарядів поцілили в об'єкти цивільної інфраструктури. Це свідчить про цілеспрямований геноцид українців.

Крім того, у півтора раза збільшилася кількість авіаційних ударів. Так, минулого тижня росіяни щодня завдавали 7 – 12 авіаударів. При цьому лише за 8 – 9 липня вони атакували українські міста зі своєї авіації 58 разів, а 12 липня – 30 разів. Авіаційних ударів завдавали по Донецькій, Запорізькій та Харківській областях.

Останні новини про ситуацію на фронті

Станом на ранок 14 липня на війні проти України загинули 37 870 путінських солдатів. Лише за минулу добу наші захисники ліквідували близько 300 окупантів. Найбільших втрат ворог зазнав на Краматорському напрямку.

На Бахмутському напрямку ЗСУ відбили штурм загарбників біля Кодеми та Вершини. Також українські захисники змусили росіян відійти біля Курульки на Слов'янському напрямку.

Вороже військо наступало біля Кам'янки й, на жаль, мало частковий успіх. Наразі тривають активні бої біля Верхньокам'янки.

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