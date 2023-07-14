Какая ситуация в дипломатии и что происходит на фронте в Украине 14 июля – читайте в материале 24 Канала. Смотрите также Массированная атака дронов-камикадзе на Киев, безумные потери россиян: хронология 505 дня войны 6:35 Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили район сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, 2 состава боеприпасов, 10 артиллерийских средств на огневых позициях, 3 средства противовоздушной обороны, радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы и станцию врага. 6:20 Авиация сил обороны за минувшие сутки нанесла 8 ударов по районам сосредоточения личного состава и 2 по зенитно-ракетным комплексам противника. 6:12 В Харьковской области есть угроза применения врагом ударных БПЛА, сообщили в Воздушных силах. 5:50 Воздушные силы предупредили о вылете Ту-22м3 с аэродрома Шайковка Калужской области России. 3:00В ОК "Юг" сообщили, что в сложных погодных условиях идет боевая работа сил противовоздушной обороны. Враг атакует ударными беспилотниками на фоне сильной грозы. Также на боевом дежурстве в море есть 2 ракетоносителя, снаряженные "Калибрами" (до 12 ракет). 2:15 В Кривом Роге слышали мощные взрывы. Местные власти призвали ничего не снимать и не выкладывать в интернет. 1:47 Воздушные силы предостерегли угрозу применения врагом ударных БпЛА с южного направления. Тревоги охватили весь Юг и Восток. 1:30 В Воздушных силах предупредили, что существует угроза применения баллистического вооружения и БпЛА в нескольких областях.