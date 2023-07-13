Какая ситуация в дипломатии и что происходит на фронте в Украине – читайте в материале 24 Канала.

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8:07 За 12 июля количество жертв россиян в Донецкой области возросло на 8 раненых: 5 в Звановке, 2 в Бердичах и 1 в Торецке. В настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

8:05 В Херсонской области за минувшие сутки противник совершил 76 обстрелов, выпустив 487 снарядов из минометов, артиллерии, танков, "Градов", авиации, СПГ, БМП и БПЛА. По городу Херсон враг выпустил 33 снаряда. Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области. Из-за агрессии 2 человека погибли, еще 3 получили ранения.

8:02 За текущие и минувшие сутки авиация Воздушных сил нанесла более 15 групповых авиационных ударов по российским оккупантам.

8:01 В результате боевой работы все 20 ударных дронов уничтожены, преимущественно в Киевской области. Также на разных направлениях уничтожены две крылатые ракеты "Калибр". По поводу последствий пуска ракеты с ОТРК "Искандер-М" информация уточняется.

8:00 В Воздушных силах рассказали, что 13 июля российские оккупанты атаковали Украину 20 ударными беспилотниками иранского производства "Shahed-136/131". Направления атаки – северо-восточное (Курск) и юго-восточное (Приморско-Ахтарск). Также противник применил две крылатые ракеты "Калибр" из Черного моря и одну баллистическую – "Искандер-М" (Джанкой, Крым).

7:45 Поздним вечером 12 июля в небе над Днепропетровщиной наши защитники сбили беспилотник агрессора.

7:30 Силами и средствами противовоздушной обороны в Николаевской области были сбиты ракета "Калибр" и четыре дрона-камикадзе типа "Shahed 136/131".

7:24 В оккупированном Мариуполе прогремели взрывы – есть прилет в казарму кадыровцев. По предварительной информации, раненых кадыровцев вывозили тайком в сторону Донецка, что может свидетельствовать об их тяжелом состоянии. Поражение может быть сопоставимо с "Юрьевским хлопком", который россияне тоже массированно маскировали под "работу ПВО".

7:20 Силы обороны Украины продолжают наступать на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, сообщили в Генштабе.

6:51 Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 1 пункт управления, 16 артиллерийских средств на огневых позициях, 4 зенитно-ракетных комплекса и 2 станции РЭБ противника.

6:30 Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла 6 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника и 4 – по зенитно-ракетным комплексам врага.

6:11 Силами и средствами ПВО в воздушном пространстве Киева обнаружены и уничтожены около десятка вражеских целей. К сожалению, в Дарницком, Соломенском, Шевченковском, Оболонском и Подольском районах зафиксированы падения обломков. Предварительно, есть повреждения жилых домов. Двое травмированных в Дарницком районе – девушка 19 лет и парень 23 лет получили осколочные ранения, они госпитализированы. В Шевченковском районе спасен один человек.

2:53 В Подольском районе во время тушения пожара в жилом доме обнаружили тело погибшего, сообщил Виталий Кличко.

2:51 В Черном море есть 3 ракетоносителя врага – 2 надводных и 1 подводный. Возможный суммарный залп "Калибров" – до 20. Уровень ракетной угрозы – очень высок.

2:32 КГВА показала фото последствий падения обломков. Также в Подольском районе Киева – возгорание в нежилом здании.

Последствия падения обломков в Киеве / фото ДСНС, КГВА

2:16 В Дарницком районе Киева после падения обломков есть разрушение фасада жилого дома на уровне технического этажа, сообщил мэр города. В Шевченковском районе произошло возгорание на балконе многоквартирного дома. Есть двое пострадавших – им помогают медики.

2:00 В Киеве обломки упали на жилые дома: в Шевченковском районе на 5 этаж многоэтажки; в Дарницком, предварительно, на технический этаж многоэтажки.

1:49 В результате воздушной атаки в Соломенском районе Киева, вероятно, упали обломки "Шахеда". Повреждения и пострадавшие уточняются. Экстренные службы выехали на место.

0:18 Есть опасность из-за пусков "Калибров" и атаки дронами-камикадзе.