Яка ситуація у дипломатіїта що відбувається на фронті в Україні – читайте у матеріалі 24 Каналу. Дивіться такожГарантії безпеки від G7, Зеленський на саміті НАТО: хронологія 504 дня війни 6:51Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 1 пункт управління, 16 артилерійських засобів на вогневих позиціях, 4 зенітно-ракетних комплекси та 2 станції РЕБ противника. 6:30Авіація Сил оборони за минулу добу завдала 6 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника та 4 –по зенітно-ракетних комплексах ворога. 6:11 Силами й засобам ППО уповітряному просторі Києва виявлено і знищено біля десятка ворожих цілей. На жаль, у Дарницькому, Соломʼянському, Шевченківському, Оболонському та Подільському районах зафіксовані падіння уламків. Попередньо, є пошкодження житлових будинків. Двоє травмованих в Дарницькому районі – дівчина 19 років та хлопець 23 років зазнали осколкових поранень, вони госпіталізовані. УШевченківському районі врятовано одну людину. 2:53У Подільському районі під час гасіння пожежі в житловому будинку виявили тіло загиблого, повідомив Віталій Кличко. 2:51У Чорному морі є 3 ракетоносії ворога – 2 надводні й 1 підводний. Можливий сумарний залп "Калібрів" – до 20. Рівень ракетної загрози – надзвичайно високий. 2:32КМВА показала фото наслідків падіння уламків. Також у Подільському районі Києва – загоряння в нежитловій будівлі. Наслідки падіння уламків у Києві / фото ДСНС, КМВА 2:16 У Дарницькому районі Києва після падіння уламків є руйнування фасаду житлового будинку на рівні технічного поверху, повідомив мер міста. У Шевченківському районі сталося загоряння на балконі багатоквартирного будинку. Є двоє постраждалих – їм допомагають медики. 2:00 У Києві уламки впали на житлові будинки: в Шевченківському районі на 5 поверх багатоповерхівки; уДарницькому, попередньо, на технічний поверх багатоповерхівки. 1:49Унаслідок повітряної атаки у Солом'янському районі Києва, ймовірно, впали уламки "Шахеда". Пошкодження та постраждалі уточняються. Екстрені служби виїхали на місце. 0:18Є небезпека через пуски "Калібрів" та атаку дронами-камікадзе.