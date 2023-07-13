Яка ситуація у дипломатії та що відбувається на фронті в Україні – читайте у матеріалі 24 Каналу.

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6:51 Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 1 пункт управління, 16 артилерійських засобів на вогневих позиціях, 4 зенітно-ракетних комплекси та 2 станції РЕБ противника.

6:30 Авіація Сил оборони за минулу добу завдала 6 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника та 4 – по зенітно-ракетних комплексах ворога.

6:11 Силами й засобам ППО у повітряному просторі Києва виявлено і знищено біля десятка ворожих цілей. На жаль, у Дарницькому, Соломʼянському, Шевченківському, Оболонському та Подільському районах зафіксовані падіння уламків. Попередньо, є пошкодження житлових будинків. Двоє травмованих в Дарницькому районі – дівчина 19 років та хлопець 23 років зазнали осколкових поранень, вони госпіталізовані. У Шевченківському районі врятовано одну людину.

2:53 У Подільському районі під час гасіння пожежі в житловому будинку виявили тіло загиблого, повідомив Віталій Кличко.

2:51 У Чорному морі є 3 ракетоносії ворога – 2 надводні й 1 підводний. Можливий сумарний залп "Калібрів" – до 20. Рівень ракетної загрози – надзвичайно високий.

2:32 КМВА показала фото наслідків падіння уламків. Також у Подільському районі Києва – загоряння в нежитловій будівлі.

Наслідки падіння уламків у Києві / фото ДСНС, КМВА

2:16 У Дарницькому районі Києва після падіння уламків є руйнування фасаду житлового будинку на рівні технічного поверху, повідомив мер міста. У Шевченківському районі сталося загоряння на балконі багатоквартирного будинку. Є двоє постраждалих – їм допомагають медики.

2:00 У Києві уламки впали на житлові будинки: в Шевченківському районі на 5 поверх багатоповерхівки; у Дарницькому, попередньо, на технічний поверх багатоповерхівки.

1:49 Унаслідок повітряної атаки у Солом'янському районі Києва, ймовірно, впали уламки "Шахеда". Пошкодження та постраждалі уточняються. Екстрені служби виїхали на місце.

0:18 Є небезпека через пуски "Калібрів" та атаку дронами-камікадзе.