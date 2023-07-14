Яка ситуація у дипломатії та що відбувається на фронті в Україні 14 липня – читайте у матеріалі 24 Каналу. Дивіться такожМасована атака дронів-камікадзе на Київ, шалені втрати росіян: хронологія 505 дня війни 6:35Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили район зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, 2 склади боєприпасів, 10 артилерійських засобів на вогневих позиціях, 3 засоби протиповітряної оборони, радіолокаційну станцію контрбатарейної боротьби, станцію радіоелектронної боротьби та ще одну важливу ціль ворога. 6:20Авіація сил оборони за минулу добу завдала 8 ударів по районах зосередження особового складу та 2 по зенітно-ракетних комплексах противника. 6:12 У Харківській області є загроза застосування ворогом ударних БпЛА, повідомили у Повітряних Силах. 5:50Повітряні сили попередили про виліт Ту-22м3 з аеродрому Шайковка Калузької області Росії. 3:00 В ОК "Південь" повідомили, що у складних погодних умовах відбувається бойова робота сил протиповітряної оборони. Ворог атакує ударними безпілотниками на тлі сильної грози. Також на бойовому чергуванні в морі є 2 ракетоносії, споряджені "Калібрами" (до 12 ракет). 2:15 У Кривому Розі чули потужні вибухи. Місцева влада закликаланічого не зніматита не викладатив інтернет. 1:47Повітряні сили застерегли щодо загрози застосування ворогом ударних БпЛА з південного напрямку. Тривоги охопили весь Південь та Схід. 1:30 У Повітряних силах попередили, що є загроза застосування балістичного озброєння та БпЛА у кількох областях.