Яка ситуація у дипломатії та що відбувається на фронті в Україні 14 липня – читайте у матеріалі 24 Каналу.

Дивіться також Масована атака дронів-камікадзе на Київ, шалені втрати росіян: хронологія 505 дня війни

6:35 Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили район зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, 2 склади боєприпасів, 10 артилерійських засобів на вогневих позиціях, 3 засоби протиповітряної оборони, радіолокаційну станцію контрбатарейної боротьби, станцію радіоелектронної боротьби та ще одну важливу ціль ворога.

6:20 Авіація сил оборони за минулу добу завдала 8 ударів по районах зосередження особового складу та 2 по зенітно-ракетних комплексах противника.

6:12 У Харківській області є загроза застосування ворогом ударних БпЛА, повідомили у Повітряних Силах.

5:50 Повітряні сили попередили про виліт Ту-22м3 з аеродрому Шайковка Калузької області Росії.

3:00 В ОК "Південь" повідомили, що у складних погодних умовах відбувається бойова робота сил протиповітряної оборони. Ворог атакує ударними безпілотниками на тлі сильної грози. Також на бойовому чергуванні в морі є 2 ракетоносії, споряджені "Калібрами" (до 12 ракет).

2:15 У Кривому Розі чули потужні вибухи. Місцева влада закликала нічого не знімати та не викладати в інтернет.

1:47 Повітряні сили застерегли щодо загрози застосування ворогом ударних БпЛА з південного напрямку. Тривоги охопили весь Південь та Схід.

1:30 У Повітряних силах попередили, що є загроза застосування балістичного озброєння та БпЛА у кількох областях.