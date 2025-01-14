Силы обороны восстановили положение в Шевченко, враг оккупировал Зеленое, – Deep State

В ночь на 14 января аналитики обновили карту боевых действий. Украинские защитники восстановили положение в поселке Шевченко Покровского района. Россияне могли оккупировать Зеленое, кроме того, продвинулись в районе 11 населенных пунктов.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Deep State.

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Какова ситуация на фронте 14 января: обновленная карта Deep State

Силы обороны восстановили положение в Шевченко. Это поселок в Покровском районе Донецкой области.

Где расположен поселок Шевченко: смотрите на карте

По данным Deep State, российские захватчики могли оккупировать Зеленое. Это село расположено примерно в 9 километрах от Покровска.

Россияне могли оккупировать Зеленое: смотрите на карте

Также в Deep State сообщили о продвижении врага в Торецке, Песчаном, Ясеновом, Новом Комаре, возле Воздвиженки, Удачного, Успеновки, Новоелизаветовки, Славянки, Нескучного и Андреевки.

Агрессор продвинулся в Торецке: смотрите на карте

Заметим, Песчаное – это Купянское направление; Ясеновое – Кураховское; Воздвиженка, Удачное, Успеновка, Новоелизаветовка и Андреевка – Покровское; Нескучное – Петропавловское направление.