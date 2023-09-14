06:13, 14 сентября

Starlink перестал работать после атаки на Севастопольский морской завод. Сбой произошел в 03:33. Свою работу он возобновил буквально через несколько минут. Информацию об этом подтвердила и организация NetBlocks, отслеживающая проблемы в работе сети по всему миру. По ее данным, сигнал Starlink отсутствовал в течение 50 минут. Следует отметить, что первые сообщения об атаке на Севастопольский морской завод появились в 3:09.