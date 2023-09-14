О главных событиях, произошедших в течение 568 дня войны, 14 сентября – рассказываем в материале 24 Канала.
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В Сумской области сбили "Шахед"
Сегодня подразделениями территориальной обороны Сумщины
был уничтожен вражеский БпЛА "Шахед".
Оккупанты перекрыли движение на Крымском мосту
Российские захватчики перекрыли движение на Крымском мосту. Взрывы в Крыму раздались в районе села Уютное. По улицам ездят машины скорой помощи и спасателей. Как рассказали местные жители, в том районе, где произошел взрыв, размещена военная часть №85683.
Оккупанты говорят об утренней атаке дронов в Евпатории
Пропагандисты пишут, что под Евпаторию прилетели дроны, и что по ним работала ПВО. Собственно, местные жители слышали взрывы. Вскоре появилось фото, на котором можно увидеть, что взрыв – попадание, а не сбитый дрон. В сети предполагают, что могли попасть в установку ПВО. Также поступила информация, что беспилотники продолжают лететь на Евпаторию.
В Днепропетровской области слышали взрывы
В Днепре и Кривом Роге были слышны взрывы во время ночной воздушной тревоги.
Starlink перестал работать после атаки на Севастопольский морской завод
Starlink перестал работать после атаки на Севастопольский морской завод. Сбой произошел в 03:33. Свою работу он возобновил буквально через несколько минут. Информацию об этом подтвердила и организация NetBlocks, отслеживающая проблемы в работе сети по всему миру. По ее данным, сигнал Starlink отсутствовал в течение 50 минут. Следует отметить, что первые сообщения об атаке на Севастопольский морской завод появились в 3:09.
Угроза атаки дронов на Запорожье
В Воздушных силах сообщили, что ночью была угроза "Шахедов" в Запорожской области.
Денисова депортируют из Молдовы
Руководителя "Sputnik Молдова" и российского журналиста Виталия Денисова депортируют из страны. Ему запретили въезд в Молдову на 10 лет.