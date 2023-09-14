Про головні події, які стались упродовж 568 дня війни, 14 вересня – розповідаємо в матеріалі 24 Каналу.
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На Сумщині збили "Шахед"
Сьогодні підрозділами територіальної оборони Сумщини
було знищено ворожий БпЛА ''Шахед''.
Окупанти перекрили рух на Кримському мосту
Російські загарбники перекрили рух на Кримському мосту. Вибухи у Криму пролунали у районі села Уютне. По вулицях їздять машини швидкої допомоги та рятувальників. Як розповіли місцеві жителі, у тому районі, де був вибух, розміщена військова частина №85683.
Окупанти кажуть про ранкову атаку дронів у Євпаторії
Пропагандисти пишуть, що під Євпаторію прилетіли дрони, і що по них буцімто працювала ППО. Власне, місцеві жителі чули вибухи. Невдовзі з'явилося фото, на якому можна побачити, що вибух – влучання, а не збитий дрон. У мережі припускають, що могли влучити в установку ППО. Також надійшла інформація, що безпілотники продовжують летіти на Євпаторію.
На Дніпропетровщині чули вибухи
У Дніпрі та Кривому Розі було чутно вибухи під час нічної повітряної тривоги.
Starlink перестав працювати після атаки на Севастопольський морський завод
Starlink перестав працювати після атаки на Севастопольський морський завод. Збій стався о 03:33. Свою роботу він відновив буквально через декілька хвилин. Інформацію про це підтвердила й організація NetBlocks, яка відстежує проблеми в роботі мережі по всьому світу. За її даними, сигнал Starlink був відсутній протягом 50 хвилин. Варто зазначити, що перші повідомлення про атаку на Севастопольський морський завод з’явилися о 3:09.
Загроза атаки дронів на Запоріжжі
У Повітряних силах повідомили, що вночі була загроза "Шахедів" у Запорізькій області.
Дєнісова депортують з Молдови
Керівника "Sputnik Молдова" та російського журналіста Віталія Дєнісова депортують з країни. Йому заборонили в'їзд до Молдови на 10 років.