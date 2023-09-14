Про головні події, які стались упродовж 568 дня війни, 14 вересня – розповідаємо в матеріалі 24 Каналу.

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07:13, 14 вересня

На Сумщині збили "Шахед"

Сьогодні підрозділами територіальної оборони Сумщини
було знищено ворожий БпЛА ''Шахед''.

06:56, 14 вересня

Окупанти перекрили рух на Кримському мосту

Російські загарбники перекрили рух на Кримському мосту. Вибухи у Криму пролунали у районі села Уютне. По вулицях їздять машини швидкої допомоги та рятувальників. Як розповіли місцеві жителі, у тому районі, де був вибух, розміщена військова частина №85683.

06:15, 14 вересня

Окупанти кажуть про ранкову атаку дронів у Євпаторії

Пропагандисти пишуть, що під Євпаторію прилетіли дрони, і що по них буцімто працювала ППО. Власне, місцеві жителі чули вибухи. Невдовзі з'явилося фото, на якому можна побачити, що вибух – влучання, а не збитий дрон. У мережі припускають, що могли влучити в установку ППО. Також надійшла інформація, що безпілотники продовжують летіти на Євпаторію.

06:14, 14 вересня

На Дніпропетровщині чули вибухи

У Дніпрі та Кривому Розі було чутно вибухи під час нічної повітряної тривоги.

06:13, 14 вересня

Starlink перестав працювати після атаки на Севастопольський морський завод

Starlink перестав працювати після атаки на Севастопольський морський завод. Збій стався о 03:33. Свою роботу він відновив буквально через декілька хвилин. Інформацію про це підтвердила й організація NetBlocks, яка відстежує проблеми в роботі мережі по всьому світу. За її даними, сигнал Starlink був відсутній протягом 50 хвилин. Варто зазначити, що перші повідомлення про атаку на Севастопольський морський завод з’явилися о 3:09.

06:13, 14 вересня

Загроза атаки дронів на Запоріжжі

У Повітряних силах повідомили, що вночі була загроза "Шахедів" у Запорізькій області.

06:10, 14 вересня

Дєнісова депортують з Молдови

Керівника "Sputnik Молдова" та російського журналіста Віталія Дєнісова депортують з країни. Йому заборонили в'їзд до Молдови на 10 років.