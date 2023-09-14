06:13, 14 вересня

Starlink перестав працювати після атаки на Севастопольський морський завод. Збій стався о 03:33. Свою роботу він відновив буквально через декілька хвилин. Інформацію про це підтвердила й організація NetBlocks, яка відстежує проблеми в роботі мережі по всьому світу. За її даними, сигнал Starlink був відсутній протягом 50 хвилин. Варто зазначити, що перші повідомлення про атаку на Севастопольський морський завод з’явилися о 3:09.