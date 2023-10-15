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Актуальные потери врага
В течение суток авиация Сил обороны нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, еще 2 – по зенитно-ракетным комплексам противника.
Подразделения ракетных войск поразили пункт управления, 2 артиллерийских средства и район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.
На Таврийском направлении уничтожают врага
Подразделения ракетных войск и артиллерии из состава ОСУО "Таврия" выполнили 1 876 огневых задач. Так, общие потери врага составили 797 человек.
Известно, что уничтожены 26 единиц военной техники противника. В частности, 1 самолет СУ-25, 4 танка, 10 ББМ, 5 артиллерийских систем, 1 РСЗО, 1 БпЛА, 4 автомобиля. Также уничтожены 2 склада боеприпасов врага.
Взрывы в Запорожье
В Запорожье раздалась серия взрывов. Сейчас все выясняют.
ВСУ уничтожили раритетную пушку россиян
На Купянском направлении наши воины уничтожили раритетную пушку россиян 1940-х годов.
В последний раз такие пушки использовали советские войска в период Афганской войны, рассказали в МВД.