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07:02, 15 октября

Актуальные потери врага

В течение суток авиация Сил обороны нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, еще 2 – по зенитно-ракетным комплексам противника.

Подразделения ракетных войск поразили пункт управления, 2 артиллерийских средства и район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

06:10, 15 октября

На Таврийском направлении уничтожают врага

Подразделения ракетных войск и артиллерии из состава ОСУО "Таврия" выполнили 1 876 огневых задач. Так, общие потери врага составили 797 человек.

Известно, что уничтожены 26 единиц военной техники противника. В частности, 1 самолет СУ-25, 4 танка, 10 ББМ, 5 артиллерийских систем, 1 РСЗО, 1 БпЛА, 4 автомобиля. Также уничтожены 2 склада боеприпасов врага.

06:09, 15 октября

Взрывы в Запорожье

В Запорожье раздалась серия взрывов. Сейчас все выясняют.

06:07, 15 октября

ВСУ уничтожили раритетную пушку россиян

На Купянском направлении наши воины уничтожили раритетную пушку россиян 1940-х годов.

В последний раз такие пушки использовали советские войска в период Афганской войны, рассказали в МВД.