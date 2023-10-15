06:10, 15 октября

Подразделения ракетных войск и артиллерии из состава ОСУО "Таврия" выполнили 1 876 огневых задач. Так, общие потери врага составили 797 человек.

Известно, что уничтожены 26 единиц военной техники противника. В частности, 1 самолет СУ-25, 4 танка, 10 ББМ, 5 артиллерийских систем, 1 РСЗО, 1 БпЛА, 4 автомобиля. Также уничтожены 2 склада боеприпасов врага.