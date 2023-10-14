06:05, 14 октября

В России все готово к массовой мобилизации, но объявить ее не могут, заявило ГУР. Так, с октября 2022 года россияне мобилизовали более 300 тысяч военных.

И хотя Россия готова к большой волне мобилизации, она не объявляется, чтобы не изменить общественные настроения накануне так называемых выборов президента России, которые состоятся весной следующего года.