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Взрывы в Херсоне
В Херсоне слышны взрывы, сообщают местные паблики и журналисты. Оставайтесь в безопасных местах.
Обучение украинских пилотов на F-16 в США
Украинские пилоты уже на следующей неделе начнут обучение на F-16 в США, заявило издание Politico.
Группа украинских летчиков уже прошла языковую учебу в Техасе. Сейчас они направляются на авиабазу в Аризоне, где будет проходить летная подготовка. Обучение будет длиться не менее трех месяцев.
Германия передала Украине очередной пакет военной помощи
В нем четыре гусеничных вездехода Bandvagn 206, четыре машины для пограничников, два тягача HX81 и два прицепа к ним, 82 терминала спутниковой связи SatCom, 50 систем для обнаружения дронов, 100 тысяч аптечек и 27 477 рюкзаков.
Под Иловайском вспыхнул пожар
Под оккупированным Иловайском вспыхнул пожар, вероятно – на газопроводе.
Местные телеграм-каналы показали кадры из оккупированного Кутейниково в Донецкой области. Первые сообщения о пожаре появились около 22:40.
В России все готово к массовой мобилизации
В России все готово к массовой мобилизации, но объявить ее не могут, заявило ГУР. Так, с октября 2022 года россияне мобилизовали более 300 тысяч военных.
И хотя Россия готова к большой волне мобилизации, она не объявляется, чтобы не изменить общественные настроения накануне так называемых выборов президента России, которые состоятся весной следующего года.