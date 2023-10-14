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Вибухи у Херсоні
У Херсоні чутно вибухи, повідомляють місцеві пабліки та журналісти. Залишайтеся у безпечних місцях.
Навчання українських пілотів на F-16 в США
Українські пілоти вже наступного тижня почнуть навчання на F-16 в США, заявило видання Politico.
Група українських льотчиків вже пройшла мовне навчання у Техасі. Нині вони прямують на авіабазу в Аризоні, де відбуватиметься льотна підготовка. Навчання триватиме щонайменше три місяці.
Німеччина передала Україні черговий пакет військової допомоги
У ньому чотири гусеничні всюдиходи Bandvagn 206, чотири машини для прикордонників, два тягачі HX81 і два причепи до них, 82 термінали супутникового звʼязку SatCom, 50 систем для виявлення дронів, 100 тисяч аптечок і 27 477 рюкзаків.
Під Іловайськом спалахнула пожежа
Під окупованим Іловайськом спалахнула пожежа, ймовірно – на газогоні.
Місцеві телеграм-канали показали кадри з окупованого Кутейниково, що у Донецької області. Перші повідомлення про пожежу з'явилися близько 22:40.
У Росії усе готове до масової мобілізації
У Росії усе готове до масової мобілізації, але оголосити її не можуть, заявило ГУР. Так, з жовтня 2022 року росіяни мобілізували більше 300 тисяч військових.
І хоч Росія готова до великої хвилі мобілізації, її не оголошують, аби не змінити суспільні настрої напередодні так званих виборів президента Росії, які відбудуться навесні наступного року.