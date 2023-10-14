06:05, 14 жовтня

У Росії усе готове до масової мобілізації, але оголосити її не можуть, заявило ГУР. Так, з жовтня 2022 року росіяни мобілізували більше 300 тисяч військових.

І хоч Росія готова до великої хвилі мобілізації, її не оголошують, аби не змінити суспільні настрої напередодні так званих виборів президента Росії, які відбудуться навесні наступного року.