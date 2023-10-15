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Актуальні втрати ворога
Протягом доби авіація Сил оборони завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, ще 2 – по зенітно-ракетних комплексах противника.
Підрозділи ракетних військ уразили пункт управління, 2 артилерійських засоби та район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.
На Таврійському напрямку нищать ворога
Підрозділи ракетних військ та артилерії зі складу ОСУВ "Таврія" виконали 1 876 вогневих завдань. Так, загальні втрати ворога склали 797 осіб.
Відомо, що знищено 26 одиниць військової техніки противника. Зокрема, 1 літак СУ-25, 4 танки, 10 ББМ, 5 артилерійських систем, 1 РСЗВ, 1 БпЛА, 4 автомобілі. Також знищено 2 склади боєприпасів ворога.
Вибухи у Запоріжжі
У Запоріжжі пролунала серія вибухів. Наразі усе з'ясовують.
ЗСУ знищили раритетну гармату росіян
На Куп'янському напрямку наші воїни знищили раритетну гармату росіян 1940-их років.
Востаннє такі гармати використовували радянські війська в період Афганської війни, розповіли у МВС.