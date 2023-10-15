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07:02, 15 жовтня Актуальні втрати ворога Протягом доби авіація Сил оборони завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, ще 2 – по зенітно-ракетних комплексах противника. Підрозділи ракетних військ уразили пункт управління, 2 артилерійських засоби та район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

06:10, 15 жовтня На Таврійському напрямку нищать ворога Підрозділи ракетних військ та артилерії зі складу ОСУВ "Таврія" виконали 1 876 вогневих завдань. Так, загальні втрати ворога склали 797 осіб. Відомо, що знищено 26 одиниць військової техніки противника. Зокрема, 1 літак СУ-25, 4 танки, 10 ББМ, 5 артилерійських систем, 1 РСЗВ, 1 БпЛА, 4 автомобілі. Також знищено 2 склади боєприпасів ворога.

06:09, 15 жовтня Вибухи у Запоріжжі У Запоріжжі пролунала серія вибухів. Наразі усе з'ясовують.