О самом главном за 18 октября – читайте в материале 24 Канала.

Смотрите также Украина впервые использовала ATACMS, все Abrams уже у нас: хронология 601 дня войны

06:52, 18 октября

Взрывы в районе оккупированного Севастополя

Звуки взрывов раздались в районе оккупированного Севастополя в Крыму.

06:31, 18 октября

Литва планирует отремонтировать для ВСУ танки Leopard

Литва планирует отремонтировать для ВСУ танки Leopard, которые были повреждены, сообщило Минобороны Литвы.

06:17, 18 октября

В Запорожье молодых супруг ищут под завалами

Один из жителей поврежденного подъезда рассказал, что ракета попала в соседскую квартиру. Там проживали молодые супруги. Сейчас их ищут под завалами.

06:16, 18 октября

Новая информация об обстреле Запорожья

Число погибших возросло до 2, раненых – до 3, еще 3 человека считаются без вести пропавшими.

Жителей эвакуировали в безопасное место, согрели, оказали психологическую и другую помощь. На месте продолжают работать экстренные службы.

06:15, 18 октября

Россияне обстреляли Запорожье с С-300

"Суспильне Запорожье" сообщило, что, предварительно, россияне обстреляли город с С-300. Одна ракета попала в многоэтажку, другая – позади нее, а по остальным пока информации нет.

06:13, 18 октября

Детали удара по Запорожью

В ОВА подтвердили, что в результате ракетного удара один человек погиб, трое раненых, еще трое без вести пропали. Предварительно, пострадали 2 подъезда, 8 квартир.

06:12, 18 октября

Ракетный удар по Запорожью

Враг нанес 6 ракетных ударов по территории города Запорожья. Тип ракет устанавливают, сообщил глава ОВА Юрий Малашко.

Один из ударов пришелся на многоэтажное здание в центральной части города. По меньшей мере 1 человек погиб и 2 получили ранения.

Повреждены 8 квартир. Жителей дома эвакуировали.

06:06, 18 октября

Взрывы в Запорожье

Ночью в Запорожье прогремели мощные взрывы.