О самом главном за 18 октября – читайте в материале 24 Канала.
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Взрывы в районе оккупированного Севастополя
Звуки взрывов раздались в районе оккупированного Севастополя в Крыму.
Литва планирует отремонтировать для ВСУ танки Leopard
Литва планирует отремонтировать для ВСУ танки Leopard, которые были повреждены, сообщило Минобороны Литвы.
В Запорожье молодых супруг ищут под завалами
Один из жителей поврежденного подъезда рассказал, что ракета попала в соседскую квартиру. Там проживали молодые супруги. Сейчас их ищут под завалами.
Новая информация об обстреле Запорожья
Число погибших возросло до 2, раненых – до 3, еще 3 человека считаются без вести пропавшими.
Жителей эвакуировали в безопасное место, согрели, оказали психологическую и другую помощь. На месте продолжают работать экстренные службы.
Россияне обстреляли Запорожье с С-300
"Суспильне Запорожье" сообщило, что, предварительно, россияне обстреляли город с С-300. Одна ракета попала в многоэтажку, другая – позади нее, а по остальным пока информации нет.
Детали удара по Запорожью
В ОВА подтвердили, что в результате ракетного удара один человек погиб, трое раненых, еще трое без вести пропали. Предварительно, пострадали 2 подъезда, 8 квартир.
Ракетный удар по Запорожью
Враг нанес 6 ракетных ударов по территории города Запорожья. Тип ракет устанавливают, сообщил глава ОВА Юрий Малашко.
Один из ударов пришелся на многоэтажное здание в центральной части города. По меньшей мере 1 человек погиб и 2 получили ранения.
Повреждены 8 квартир. Жителей дома эвакуировали.
Взрывы в Запорожье
Ночью в Запорожье прогремели мощные взрывы.