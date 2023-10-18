Про найголовніше за 18 жовтня – читайте в матеріалі 24 Каналу.

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06:52, 18 жовтня

Вибухи у районі окупованого Севастополя

Звуки вибухів пролунали у районі окупованого Севастополя в Криму.

06:31, 18 жовтня

Литва планує відремонтувати для ЗСУ танки Leopard

Литва планує відремонтувати для ЗСУ танки Leopard, які були пошкоджені, повідомило Міноборони Литви.

06:17, 18 жовтня

У Запоріжжі молоде подружжя шукають під завалами

Один із мешканців пошкодженого під'їзду розповів , що ракета влучила у сусідську квартиру. Там проживало молоде подружжя. Наразі їх шукають під завалами.

06:16, 18 жовтня

Нова інформація про обстріл Запоріжжя

Кількість загиблих зросла до 2, поранених – до 3, ще 3 осіб вважаються безвісти зниклими.

Жителів евакуювали в безпечне місце, зігріли, надали психологічну та іншу допомогу. На місці продовжують працювати екстрені служби.

06:15, 18 жовтня

Росіяни обстріляли Запоріжжя з С-300

"Суспільне Запоріжжя" повідомило, що, попередньо, росіяни обстріляли місто з С-300. Одна ракета поцілила в багатоповерхівку, інша – позаду неї, а щодо решти поки інформації нема.

06:13, 18 жовтня

Деталі удару по Запоріжжю

В ОВА підтвердили, що внаслідок ракетного удару одна людина загинула, троє поранених, ще троє безвісти зниклі. Попередньо, постраждали 2 під'їзди, 8 квартир.

06:12, 18 жовтня

Ракетний удар по Запоріжжю

Ворог завдав 6 ракетних ударів по території міста Запоріжжя. Тип ракет встановлюють, повідомив голова ОВА Юрій Малашко.

Один з ударів припав на багатоповерховий будинок у центральній частині міста. Щонайменше 1 людина загинула та 2 зазнали поранень.

Пошкоджено 8 квартир. Жителів будинку евакуювали.

06:06, 18 жовтня

Вибухи у Запоріжжі

Вночі у Запоріжжі пролунали потужні вибухи.