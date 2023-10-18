Про найголовніше за 18 жовтня – читайте в матеріалі 24 Каналу.
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Вибухи у районі окупованого Севастополя
Звуки вибухів пролунали у районі окупованого Севастополя в Криму.
Литва планує відремонтувати для ЗСУ танки Leopard
Литва планує відремонтувати для ЗСУ танки Leopard, які були пошкоджені, повідомило Міноборони Литви.
У Запоріжжі молоде подружжя шукають під завалами
Один із мешканців пошкодженого під'їзду розповів , що ракета влучила у сусідську квартиру. Там проживало молоде подружжя. Наразі їх шукають під завалами.
Нова інформація про обстріл Запоріжжя
Кількість загиблих зросла до 2, поранених – до 3, ще 3 осіб вважаються безвісти зниклими.
Жителів евакуювали в безпечне місце, зігріли, надали психологічну та іншу допомогу. На місці продовжують працювати екстрені служби.
Росіяни обстріляли Запоріжжя з С-300
"Суспільне Запоріжжя" повідомило, що, попередньо, росіяни обстріляли місто з С-300. Одна ракета поцілила в багатоповерхівку, інша – позаду неї, а щодо решти поки інформації нема.
Деталі удару по Запоріжжю
В ОВА підтвердили, що внаслідок ракетного удару одна людина загинула, троє поранених, ще троє безвісти зниклі. Попередньо, постраждали 2 під'їзди, 8 квартир.
Ракетний удар по Запоріжжю
Ворог завдав 6 ракетних ударів по території міста Запоріжжя. Тип ракет встановлюють, повідомив голова ОВА Юрій Малашко.
Один з ударів припав на багатоповерховий будинок у центральній частині міста. Щонайменше 1 людина загинула та 2 зазнали поранень.
Пошкоджено 8 квартир. Жителів будинку евакуювали.
Вибухи у Запоріжжі
Вночі у Запоріжжі пролунали потужні вибухи.