ВСУ нанесли оккупантам значительные потери: ситуация на основных направлениях фронта
Источник:Генштаб ВСУ
Уже 146 дней украинцы противостоят российскому полномасштабному вторжению. Враг продолжает бить по мирным населенным пунктам, однако украинские воины все же наносят россиянам значительные потери.
Так, оккупанты продолжают терять живую силу и технику. ВСУ успешно уничтожают склады боеприпасов врага. Кроме этого, фиксируется увеличение случаев дезертирства российских оккупантов, которые любым способом пытаются вернуться в россию.
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Что происходит на разных направлениях
Ситуация на границах Севера
На Волынском и Полесском направлениях существенных изменений в деятельности вооруженных сил беларуси нет. Однако заканчивается ротация подразделений, вовлеченных в прикрытие участка белорусско-украинской границы.
На Северском направлении враг обстрелял из ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня Николаевку Черниговской области и Заруцкое, Журавку, Белополье, Искрисковщину, Мирополье, Эсмань и Волковку на Сумщине. Обстрелы враги вели с территории россии.
россияне беспощадно обстреливают прифронтовые территории
- На Харьковском направлении враг обстреливает из артиллерии населенные пункты в районах к северу, востоку и юго-востоку от города Харькова и нанес авиационный удар возле Гусаровки.
- На Славянском направлении противник обстреливал из ствольной, реактивной артиллерии и танков районы населенных пунктов Дибровное, Новониколаевка, Великая Камышеваха, Долина, Чепиль, Семиланное, Грушеваха, Адамовка, Барвенково, Богородичное, Архангеловка и Новая Дмитровка.
- Также враг совершал артиллерийские обстрелы вблизи Краматорска, Райгородка, Донецкого, Верхнекаменского, Спорного, Стародубовки, Северска, Дроновки и Ивано-Дарьевки. Нанес авиаудар неподалеку от Верхнекаменского.
- На Бахмутском направлении захватчики обстреляли районы населенных пунктов Бахмут, Новолуганское, Покровское, Вершина, Веселая Долина, Яковлевка, Берестово и Зайцево. Нанесли авиационные удары возле Углегорской ТЭС, Покровского, Майорска, Торецка, Берестового и Вершины.
- Также оккупанты осуществляли обстрелы из танков, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Владимировка, Авдеевка, Пречистовка, Новомихайловка, Павловка, Угледар, Марьинка, Тоненькое, Великая Михайловка, Январское, Каменское, Чаривное, Малые Щербаки, Новоандреевка и Новополье и нанесли авиаудары недалеко от Каменки.
- На Южнобужском направлении враг ведет постоянные обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии и танков вдоль всей линии столкновения.
Тем временем на поле боя россияне не имеют значительных успехов.
Враг пытается продвинуться в направлении Северска и Бахмута и сосредоточил там все силы. Также россияне пытались вести разведку боем в направлении Дмитровки, однако потерпели неудачу и отошли с потерями.
Также украинские воины нанесли оккупантам значительные потери, когда они пытались продвинуться в направлениях Григоровки, Спорного и Ивано-Дарьевки, а также сел Уды и Гусаровки. Врагу ничего не оставалось, как отступить.
Попытки противника продвинуться в направлениях Берестового, Белогоровки, Вершины и территории Углегорской ТЭС были безуспешными, однако в направлении Покровского россияне все-таки достигли частичного успеха и закрепляются на южной окраине села.
Тем временем на Авдеевском, Новопавловском и Запорожском направлениях враг активных действий не проводил.
Ситуация в море
Корабельная группировка россиян в Акваториях Черного и Азовского морей продолжает поддерживать вражеские наземные войска и блокировать северо-западную часть Черного моря.Обратите внимание: в готовности к ракетным ударам по объектам на территории Украины находятся три носителя высокоточного оружия.
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