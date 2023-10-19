О самом главном за 19 октября – читайте в материале 24 Канала.
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Украина взяла в плен командира подразделения "Черная мамба"
Бойцы "Стальной границы" взяли в плен командира отделения подразделения "Черная мамба". 38-летний российский террорист был захвачен во время штурмовых действий на Лиманском направлении.
Захватчик оказался бывшим зеком. По его словам, в их подразделении морально-психологическое состояние критически низкое, а мотивацией воевать на территории Украины является исключительно денежная составляющая и снятие ранее наложенных судимостей.
Взрывы в Николаеве
В Николаеве слышны звуки взрывов. Воздушные силы предупреждали об угрозе применения баллистического вооружения для восточных и юго-восточных областей.
Россияне запустили "Шахеды"
Ночью сообщали, что россияне запустили "Шахеды" с севера и юга по Украине.