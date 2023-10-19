06:38, 19 октября

Бойцы "Стальной границы" взяли в плен командира отделения подразделения "Черная мамба". 38-летний российский террорист был захвачен во время штурмовых действий на Лиманском направлении.

Захватчик оказался бывшим зеком. По его словам, в их подразделении морально-психологическое состояние критически низкое, а мотивацией воевать на территории Украины является исключительно денежная составляющая и снятие ранее наложенных судимостей.