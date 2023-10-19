Про найголовніше за 19 жовтня – читайте в матеріалі 24 Каналу.
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Україна взяла у полон командира підрозділу "Чорна мамба"
Бійці "Сталевого кордону" взяли в полон командира відділення підрозділу "Чорна мамба". 38-річного російського терориста захопили під час штурмових дій на Лиманському напрямку.
Загарбник виявився колишнім зеком. За його словами, у їхньому підрозділі морально-психологічний стан критично низький, а мотивацією воювати на території України є виключно грошова складова та зняття раніше накладених судимостей.
Вибухи у Миколаєві
У Миколаєві чути звуки вибухів. Повітряні сили попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння для східних і південно-східних областей.
Росіяни запустили "Шахеди"
Вночі повідомляли, що росіяни запустили "Шахеди" з півночі та з півдня по Україні.