06:38, 19 жовтня

Бійці "Сталевого кордону" взяли в полон командира відділення підрозділу "Чорна мамба". 38-річного російського терориста захопили під час штурмових дій на Лиманському напрямку.

Загарбник виявився колишнім зеком. За його словами, у їхньому підрозділі морально-психологічний стан критично низький, а мотивацією воювати на території України є виключно грошова складова та зняття раніше накладених судимостей.