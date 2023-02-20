ВСУ мощно приземлили Су-25 и 2 дрона-камикадзе: главное из Генштаба
Источник:Генеральный штаб ВСУ
Российские оккупанты продолжают бить и пытаться уничтожить инфраструктуру Украины. Однако Вооруженные Силы наносят ответные удары, а захватчики – несут большие потери и отступают.
За прошедшие сутки враг нанес 10 ракетных и 25 авиационных ударов в Луганской, Донецкой и Запорожской областях. Также произвел 62 обстрела из реактивных систем залпового огня. К сожалению, есть раненые и жертвы.
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ВСУ мощно отбивают атаки оккупантов
Наши защитники только за минувшие сутки отбили атаки окупантов в районах населенных пунктов Гряниковка Харьковской области; Белогоровка Луганской области; Васюковка, Дубово-Василовка, Берховка, Бахмут и Ивановское Донецкой области.
Что сейчас происходит на фронте
- На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено. За прошедшие сутки вражеским обстрелам подверглись районы населенных пунктов Карповичи, Тимоновичи, Янжуловка Черниговской области; Бунякино, Атинское, Стукаловка, Запсилья и Покровка – Сумской, а также Стрелечья, Старица, Волчанские Хутора, Строевка Харьковской области.
- На Купянском и Лиманском направлениях противник совершил обстрелы населенных пунктов Каменка, Колодязное, Двуречная, Гряниковка, Купянск, Берестово, Первомайское Харьковской области; Новоселовское, Стельмаховка, Невское, Диброва, Белогоровка в Луганской области и Белогоровка и Раздоловка Донецкой области.
- На Бахмутском направлении обстрелам подверглись Васюковка, Берховка, Бахмут, Ивановское, Белая Гора, Александро-Шультино, Курдюмовка, Озаряновка, Майорск и Нью-Йорк. Кроме того, противник применил армейскую авиацию для нанесения удара в районе Бахмута.
- На Авдеевском и Шахтерском направлениях оккупанты обстреляли из артиллерии населенные пункты Новобахмутовка, Веселое, Авдеевка, Водяное, Первомайское, Красногоровка, Георгиевка, Марьинка, Победа, Новомихайловка, Угледар, Богоявленка, Шахтерское, Золотая Нива, Большая Новоселка, Времьевка, Нескучное Донецкой области.
- На Запорожском направлении огневого поражения потерпели районы населенных пунктов Новоселка и Новополь Донецкой области и Полтавка, Малиновка, Гуляйполе, Волшебное, Белогорье, Новоданиловка, Новоандреевка и Щербаки – Запорожской.
- На Херсонском направлении огневого влияния испытали Херсон, Бургунка, Тягинка, Антоновка Херсонской области, а также Очаков Николаевской области. Пострадали мирные люди.
Давление на мирных людей
В Херсонской области оккупанты обустраивают места в административных зданиях для незаконного содержания украинцев, подозреваемых в сотрудничестве с ВСУ и за проукраинскую позицию.
Украинские воины наносят удары по захватчикам
Наша авиация за прошедшие сутки нанесла 20 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов, 7 – по зенитно-ракетным комплексам на огневых позициях, а также еще 2 удара – по другим важным объектам врага.
Также наши защитники сбили вражеский самолет Су-25, 2 беспилотника типа "Орлан-10" и 2 дрона-камикадзе типа "Ланцет-3".
Кроме того, подразделения ракетных войск и артиллерии поразили батарею реактивных систем залпового огня врага.
Напомним, потери российских окупантов уже почти достигли 143 тысяч живой силы. Потери в технике:
- танков – 3 310;
- боевых бронированных машин – 6545;
- артиллерийских систем – 2327;
- РСЗО – 469;
- средств ПВО – 243;
- самолетов – 298;
- вертолетов – 287;
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 2016;
- крылатых ракет – 873;
- кораблей/катеров – 18;
- автомобильной техники и автоцистерн – 5196;
- специальной техники – 224.