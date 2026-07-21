Об этом говорится в аналитическом отчете Института изучения войны (ISW).

Сумское направление

19 и 20 июля российские войска проводили ограниченные наступательные действия на севере Сумской области, однако подтвержденного продвижения не достигли.

Геолокационные данные свидетельствуют о том, что украинские подразделения продолжают удерживать позиции вблизи Александрии и вдоль государственной границы, несмотря на предыдущие заявления оккупантов о якобы достигнутых успехах. Вместе с тем аналитики допускают, что российские силы могли проникнуть в восточную часть Таратутино, где, по информации вражеских источников, они сейчас укрепляют позиции.

Главной целью России на этом направлении остается создание так называемой "буферной зоны" вдоль украинско-российской границы.

Харьковское направление

На севере Харьковской области российские войска также продолжали наступательные операции, однако без подтвержденных успехов.

В свою очередь, украинские военные нанесли ряд ударов беспилотниками по топливной инфраструктуре и автозаправочным станциям в Белгородской области России, в частности вдоль трассы Харьков – Белгород. Такие удары направлены на затруднение снабжения российских войск.

Купянское и Боровское направления

На Купянском и Боровском направлениях российские войска продолжали ограниченные штурмовые действия, однако аналитики ISW не зафиксировали подтвержденных изменений линии фронта. Россия продолжает реализовывать свою цель по форсированию реки Оскол и дальнейшему продвижению на запад Харьковской области и на север Донецкой области, однако пока эти попытки не дали результатов.

Славянское направление

Вблизи Лимана российские войска также проводили наступательные действия. В то же время подтвержденных доказательств их продвижения ISW не получил. Отдельные российские военные блогеры заявляли об успехах в северной и юго-восточной частях Лимана, однако эта информация не подтверждена.

Константиновское направление

Одним из самых горячих направлений остается район Константиновки. Российские войска продолжали атаки, однако подтвержденного прорыва не достигли. Оккупанты проникли на отдельные участки вблизи Алексеево-Дружковки, однако не контролируют населенный пункт полностью.

Особое внимание ISW уделил информационной кампании России вокруг Константиновки. Российские пропагандистские ресурсы распространили видео с двумя украинскими военными, которых, по их утверждениям, взяли в плен после съемки видео с украинскими флагами в Доме культуры.

Аналитики отмечают, что у них есть основания полагать, что отдельные российские видеоматериалы были подделаны с помощью искусственного интеллекта. В то же время 425-й отдельный штурмовой полк "Скала" подтвердил факт попадания двух военнослужащих в плен, однако категорически опроверг заявления России о якобы полном захвате Константиновки.

Покровское и Добропольское направления

На Покровском и Добропольском направлениях российские войска также проводили наступательные действия. Однако американские аналитики не обнаружили подтвержденных изменений линии фронта.

Новопавловское направление

На этом направлении ISW зафиксировал положительные для Украины изменения. Геолокационные материалы и даже отдельные сообщения российских военных блогеров свидетельствуют о том, что украинские силы смогли удержать или улучшить свои позиции вблизи Муравки и Беляковки.

Запорожское направление

На западе Запорожской области российские войска продолжали атаки, однако подтвержденных продвижений зафиксировано не было. В то же время украинские силы активно наносили удары по российской военной технике, пунктам запуска беспилотников, системам противовоздушной обороны и радиолокационным станциям во временно оккупированной части области.

Кроме того, штурмовой полк ВСУ сообщил о зачистке нескольких населенных пунктов вблизи Гуляйполя от вражеских диверсионно-разведывательных групп и взятии в плен 64 оккупантов.

Херсонское направление

В Херсонской области наземных боев не фиксировалось. Однако Служба безопасности Украины сообщила об ударе 13 беспилотниками по координационно-развертывательному центру ФСБ во временно оккупированной части области. По данным СБУ, на момент атаки там находились около 100 российских военных и десятки единиц техники.