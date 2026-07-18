Об этом заявил командующий СБС ВСУ Роберт "Мадьяр" Бровди.

Как Россия меняет приоритеты?

Российское командование вынуждено менять приоритеты и усиливать защиту своего "теневого флота". По словам "Мадяра", враг снимает с линии боевого соприкосновения до 200 расчетов подразделения "Рубикон". Их перебрасывают для прикрытия судов – по одному расчету на каждое, что еще находится на плаву.

Кроме того, для защиты российских судов направляются силы 51-й дивизии противовоздушной обороны и зенитного полка Черноморского флота России. Они используют зенитные дроны, переносные зенитно-ракетные комплексы и пулеметы.

В то же время командующий СБС заявил, что украинские военные и в дальнейшем будут проводить атаки против российских судов в Черном и Азовском морях.

Противник вынужден существенно ослабить специализированную беспилотную компоненту в виде "Рубикона" на полосе фронта, чтобы сохранить остатки теневого флота. И это хорошо,

– добавил майор.

Напомним, в рамках операции "МоЛоЧКа" с 6 по 18 июля СБС ВСУ поразили уже 172 судна россиян. Во время последней атаки повреждения получили 13 плавсредств, а именно сухогрузы, танкер, танкер-газовоз, буксир и плавучие краны противника.