Про це заявив командувач СБС ЗСУ Роберт "Мадяр" Бровді.

Як Росія змінює пріоритети?

Російське командування змушене змінювати пріоритети та посилювати захист свого "тіньового флоту". За словами "Мадяра", ворог знімає з лінії боєзіткнення до 200 розрахунків підрозділу "Рубікон". Їх перекидають для прикриття суден – по одному розрахунку на кожне, що ще на плаву.

Крім того, захищати російські судна відправляють сили 51-ї дивізії протиповітряної оборони та зенітного полку Чорноморського флоту Росії. Вони використовують зенітні дрони, переносні зенітно-ракетні комплекси та кулемети.

Водночас командувач СБС заявив, що українські військові й надалі атакуватимуть російські судна в Чорному та Азовському морях.

Противник вимушений суттєво послабити спеціалізовану безпілотну компоненту у вигляді "Рубікона" на смузі фронту, задля збереження залишків тіньового флоту. І то є гут,

– додав майор.

Нагадаємо, у рамках операції "МоЛоЧКа" з 6 по 18 липня СБС ЗСУ уразили вже 172 судна росіян. Під час останньої атаки пошкоджень зазнали 13 плавзасобів, а саме суховантажі, танкер, танкер-газовоз, буксир і плавучі крани ворога.