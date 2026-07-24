Подробнее об изменениях на фронте говорится в отчете Института изучения войны (ISW) от 23 июля.

Как изменилась ситуация на фронте?

По данным аналитиков, на севере Сумской области российские войска продолжали наступательные действия. В то же время специалисты не подтверждают продвижение противника, поскольку украинские военные проводили контратаки.

На севере Харьковской области, а также в направлении Великого Бурлука россияне тоже провели атаки, но успехов не достигли. Также не подтверждено продвижение врага после наступательных действий на Купянском и Боровском направлениях.

Российская армия также безрезультатно атаковала на Славянском направлении. Геолокационные кадры показали удары по украинским позициям на севере Лимана, что, по оценке аналитиков, свидетельствует о контроле Сил обороны над районом вопреки заявлениям России.

Аналитики установили, что в конце июня россияне проникли в район Константиновки и Дружковки. Об этом свидетельствуют архивные кадры, геолоцированные 22 июля, на которых видны удары защитников по позициям оккупантов в восточной части Константиновки и северо-восточной части Новодмитровки после попытки проникновения.

Изменения на фронте за 23 июля / Карты ISW

Также в Донецкой области противник действовал на Покровском, Новопавловском и Александровском направлениях. Там аналитики также не зафиксировали продвижения россиян.

Кроме того, безуспешные наступательные операции оккупантов продолжались на Гуляйпольском направлении и в западной части Запорожской области.

В то же время ни российские, ни украинские силы не сообщали о наземной активности на Херсонском направлении.

Напомним, Минобороны России убеждает своего диктатора Владимира Путина в том, что оккупанты смогут достичь поставленных целей до конца 2026 года. В то же время аналитики считают такой сценарий маловероятным. Ведь темпы продвижения россиян на фронте существенно замедлились, и сейчас сложно оценить, смогут ли они когда-либо захватить всю Донецкую область.