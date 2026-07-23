Об этом пишет Институт изучения войны.

Как лжет Россия?

Россия не желает возвращать оккупированные территории в рамках какого-либо мирного предложения. Путин стремится к военному захвату остальной части Донецкой области и созданию "буферной зоны" вдоль приграничных районов северных Сумской и Харьковской областей.

Министерство обороны России уверяет Путина, что его войска смогут достичь своей цели в отношении Донецкой области к концу 2026 года.

Но это крайне маловероятно. Темпы продвижения России замедлились настолько, что аналитики даже не готовы оценить, смогут ли россияне когда-либо захватить всю Донецкую область.

Минобороны страны-террористки также утверждает, что российские войска захватили 2 226 квадратных километров территории за первые 6 месяцев 2026 года.

Однако аналитики ISW получили данные, позволяющие оценить, что было оккупировано лишь 81,1 квадратного километра. Отчасти на это повлияло масштабное контрнаступление Украины в весенне-летний период.

В целом площадь, на которую вражеская армия хотя бы формально продвинулась или проникла, составила 626,85 квадратных километров. Но это отнюдь не означает установления контроля над ней.

Российские чиновники продолжают преувеличивать успехи России на поле боя, чтобы создать ложную реальность, которая, по-видимому, формирует понимание Путиным ситуации и побуждает его настойчиво отказываться от компромиссов в отношении своих требований,

– пояснили в ISW.

К слову, аналитики также считают, что Кремль создает условия для объявления официальной мобилизации и потенциального введения военного положения в России в ожидании гражданских беспорядков. Мобилизация по-прежнему очень непопулярна в российском обществе.