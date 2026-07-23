Заместитель министра обороны России и начальник Главного военно-политического управления Минобороны России Виктор Горемыкин заявил, что это увеличит число россиян, подлежащих призыву на военную службу, и будет способствовать российским усилиям по набору военнослужащих для войны в Украине в 2026 году.