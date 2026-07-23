Кремль, по всей видимости, создает условия для потенциальной мобилизации и готовится к возможным гражданским беспорядкам в России в результате мобилизации. 22 июля Государственная Дума России приняла законопроект, позволяющий гражданам с неснятыми и действующими судимостями, в частности за преступления, связанные с контрабандой наркотиков и организованной преступностью, заключать контракты с Министерством обороны России.