Про це пише ISW.

Заступник міністра оборони Росії та начальник Головного військово-політичного управління МО Росії Віктор Горемикін заявив, що це розширить кількість росіян, які мають право на військову службу, та сприятиме російським зусиллям з набору військовослужбовців для війни в Україні у 2026 році.

Також росгвардія 21 липня опублікували запропоновані поправки щодо розширення своїх правил цивільної оборони для захисту суспільства від "невизначених небезпек" під час мобілізації, воєнного стану та у воєнний час.

Ще у листопаді 2025 Путін підписав закон, який дозволяє йому розгортати резервістів у районах бойових дій без оголошення мобілізації. В ISW тоді вважали, що Кремль, ймовірно, використає цей законопроєкт для проведення часткових резервних призів.

Кремль, схоже, створює умови для оголошення офіційної мобілізації та потенційного оголошення воєнного стану в Росії в очікуванні громадянських заворушень, оскільки мобілізація залишається дуже непопулярною в російському суспільстві,

– зауважили аналітики.

Вони додали, що мобілізація залишається дуже особистим рішенням для Путіна і зрештою залежить від особистого сприйняття ним ситуації на фронті та стабільності Кремля.

Тож залишається незрозумілим, чи прийме диктатор таке рішення найближчим часом, або як саме виглядатиме його оголошення про мобілізацію.