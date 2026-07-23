По це пише Інститут вивчення війни.

Як бреше Росія?

Росія не бажає повертати окуповані території у межах будь-якої мирної пропозиції. Путін прагне військового захоплення решти Донецької області та створення "буферної зони" вздовж прикордонних районів північної Сумської та Харківської областей.

Міністерство оборони Росії запевняє Путіна, що його війська зможуть досягти своєї мети щодо Донеччини до кінця 2026 року.

Але це вкрай малоймовірно. Темпи просування Росії сповільнилися настільки, що аналітики навіть не готові оцінити, чи зможуть росіяни коли-небудь захопити всю Донецьку область.

Міноборони країни-терористки також стверджує, що російські війська захопили 2 226 квадратних кілометрів території за перші 6 місяців 2026 року.

Але аналітики ISW отримали докази, які дозволяють оцінити, що окуповано було лише 81,1 квадратного кілометра. Частково на це вплинув значний контрнаступ України у весняно-літній період.

Загалом площа, якою ворожа армія хоча б формально просунулася чи проникла, склала 626,85 квадратного кілометра. Але це аж ніяк не означає встановлення контролю над нею.

Російські чиновники продовжують перебільшувати успіхи Росії на полі бою, щоб створити хибну реальність, яка, схоже, формує розуміння Путіним ситуації та заохочує його наполегливо відмовлятися від компромісів щодо своїх вимог,

– пояснили в ISW.

До слова, аналітики також вважають, що Кремль створює умови для оголошення офіційної мобілізації та потенційного оголошення воєнного стану в Росії в очікуванні громадянських заворушень. Мобілізація залишається дуже непопулярною в російському суспільстві.