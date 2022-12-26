Российская армия перешла к новой оборонной тактике, – британская разведка

Российская армия в Украине перешла к новой оборонной тактике с помощью минных полей. Однако они могут быть эффективными, если прикрыты наблюдением и огнем.

Об этом сообщили в британской разведке. Так, с октября российские силы в основном сосредоточились на строительстве оборонных позиций на многих участках линии фронта в Украине.

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Оккупанты перешли к новой оборонной тактике

Эксперты говорят, что строительство оборонных позиций включает установление дополнительных полей противотанковых и противопехотных мин, выходящих за пределы установок российской военной доктрины.

Минные поля являются эффективным препятствием для обученных войск только в том случае, если они прикрыты наблюдением и огнем.

Серьезной проблемой для российских сил, вероятно, будет нехватка средств наблюдения и обученного персонала для эффективного наблюдения за большими площадями новых минных полей,

– отметили в британской разведке.

Оборонные позиции России уязвимы к современным ударам

Ранее в британской разведке рассказали, что в последние недели российские войска продолжали прилагать значительные усилия для строительства больших оборонительных позиций вдоль линии фронта. Вероятно, они предпочли северный сектор вокруг города Сватово.

Россия придерживается традиционных военных планов укрепления, почти не изменившихся со времен Второй мировой войны. Такие конструкции, вероятно, уязвимы для современных точных ударов косвенной наводки.