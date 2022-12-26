Про це повідомили у британській розвідці. Так, з жовтня російські сили здебільшого зосередилися на будівництві оборонних позицій на багатьох ділянках лінії фронту в Україні.

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Окупанти перейшли до нової оборонної тактики

Експерти кажуть, що будівництво оборонних позицій включає встановлення додаткових полів протитанкових та протипіхотних мін, що виходить за межі установок російської військової доктрини.

Мінні поля є ефективним перешкода для навчених військ лише тому випадку, якщо вони прикриті спостереженням і вогнем.

Серйозною проблемою для російських сил, ймовірно, буде брак засобів спостереження та навченого персоналу для ефективного спостереження за великими площами нових мінних полів,

– зазначили у британській розвідці.

Оборонні позиції Росії вразливі до сучасних ударів

Раніше у британській розвідці розповіли, що протягом останніх тижнів російські війська продовжували докладати значних зусиль для будівництва великих оборонних позицій уздовж лінії фронту. Ймовірно, вони віддали перевагу північному сектору навколо міста Сватове.

Росія дотримується традиційних військових планів укріплення, які майже не змінилися з часів Другої світової війни. Такі конструкції, ймовірно, вразливі для сучасних точних ударів непрямого наведення.