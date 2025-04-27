Оккупанты имели успех на 4 направлениях фронта, в частности Белгородском: обзор фронта от ISW

Российские захватчики продолжают наступать по всему фронту, пытаясь выбить наших военных с позиций. Кое-где оккупанты имеют частичный успех в продвижениях на линии боевого соприкосновения.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на американский Институт изучения войны.

К теме Активные вражеские наступления на Покровском направлении не прекращаются: отчет Генштаба за 26 апреля

Что происходило на фронте в последнее время

О ситуации в Курской области ISW подало только информацию, которую публиковали российские СМИ с заявлением Герасимова о "вытеснении украинских войск из региона", а также опровержение от Генштаба ВСУ. В то же время об изменениях на фронте аналитики ничего не отмечали.

ISW подало только информацию, которую публиковали российские СМИ с заявлением Герасимова о "вытеснении украинских войск из региона", а также опровержение от Генштаба ВСУ. В то же время об изменениях на фронте аналитики ничего не отмечали. Российские войска, вероятно, захватили Поповку во время продолжения боев на северо-западе Белгородской области 26 апреля.

26 апреля. Россияне продолжали наземные атаки в Сумской области , но никакого подтвержденного продвижения не достигли.

, но никакого подтвержденного продвижения не достигли. Ни российские, ни украинские силы 26 апреля не сообщали о наземных действиях на севере Харьковской области .

. Российские войска продолжили наступление на Купянском направлении , но не имели подтвержденных продвижений.

, но не имели подтвержденных продвижений. Также оккупанты не продвинулись возле Боровой, а также на Лиманском, Северском, Торецком направлениях, и вблизи Часового Яра.

Какая ситуация на фронте по состоянию на 27 апреля / Карты ISW

ВСУ продвинулись на Покровском направлении . Геолокационные кадры, опубликованные 26 апреля, показывают, что украинские силы недавно продвинулись на север от Николаевки (на юго-восток от Покровска).

. Геолокационные кадры, опубликованные 26 апреля, показывают, что украинские силы недавно продвинулись на север от Николаевки (на юго-восток от Покровска). Российские войска недавно продвинулись на Новопавловском направлении . Геолокационные кадры, опубликованные 25 и 26 апреля, показывают, что оккупанты недавно имели успех на северо-восток и северо-запад от Надиевки .

. Геолокационные кадры, опубликованные 25 и 26 апреля, показывают, что оккупанты недавно имели успех на северо-восток и северо-запад от Надиевки Россияне недавно продвинулись на Кураховском направлении . Геолокационные кадры, опубликованные 26 апреля, показывают, что российские войска недавно продвинулись к югу от Багатиря (к юго-западу от Курахово).

. Геолокационные кадры, опубликованные 26 апреля, показывают, что российские войска недавно продвинулись к югу от Багатиря (к юго-западу от Курахово). Российские войска незначительно продвинулись в направлении Великой Новоселки . Геолокационные кадры, опубликованные 25 апреля, показывают, что российские войска недавно немного продвинулись на юго-восток от Свободного Поля (на северо-запад от Великой Новоселки).

. Геолокационные кадры, опубликованные 25 апреля, показывают, что российские войска недавно немного продвинулись на юго-восток от Свободного Поля (на северо-запад от Великой Новоселки). 26 апреля враг продолжал наступательные действия на западе Запорожской области , но не продвинулся.

, но не продвинулся. Российские войска вели ограниченные наземные атаки на Херсонском направлении.

Итак, подытоживая, можно заметить, что украинские военные имели успех на Покровском направлении. В то же время оккупанты продвинулись в Белгородской области, а также Новопавловском, Кураховском направлениях и вблизи Большой Новоселки.