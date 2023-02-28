ВСУ отбили более 60 атак оккупантов и уничтожили десяток беспилотников: главное из Генштаба

По состоянию на 28 февраля Россия пытается наступать на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях. Однако Вооруженные Силы Украины наносят мощные удары по оккупантам, а те – несут безумные потери.

За минувшие сутки ВСУ отбили более 60 атак захватчиков. В то же время враг нанес 8 ракетных и 32 авиационных удара.

Обратите внимание Пограничники в ближнем бою ликвидировали штурмовую группу россиян в Бахмуте

Какая сейчас ситуация на фронте

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях формирование наступательных группировок врага не обнаружено. Оккупанты обстреляли населенные пункты Тимоновичи и Бериловка Черниговской области; Стариково, Бруски, Бывалино, Кружок, Мануховка, Атинское, Порозок Сумской области и Червоная Заря, Ветеринарное, Стрелечье, Гатище, Волчанск и Волчанские Хутора в Харьковской области.

формирование наступательных группировок врага не обнаружено. Оккупанты обстреляли населенные пункты Тимоновичи и Бериловка Черниговской области; Стариково, Бруски, Бывалино, Кружок, Мануховка, Атинское, Порозок Сумской области и Червоная Заря, Ветеринарное, Стрелечье, Гатище, Волчанск и Волчанские Хутора в Харьковской области. На Купянском и Лиманском направлениях противник провел безуспешные наступательные действия в районах населенных пунктов Макеевка, Площанка, Кременная, Диброва и Белогоровка Луганской области. Совершил артиллерийские обстрелы по районам населенных пунктов Двуречная, Лиман Первый, Гряниковка, Куриловка, Кисловка и Табаевка Харьковской области; Новоселовское, Невское, Краснопоповка и Диброва в Луганской области и Спорное и Раздоловка Донецкой области.

противник провел безуспешные наступательные действия в районах населенных пунктов Макеевка, Площанка, Кременная, Диброва и Белогоровка Луганской области. Совершил артиллерийские обстрелы по районам населенных пунктов Двуречная, Лиман Первый, Гряниковка, Куриловка, Кисловка и Табаевка Харьковской области; Новоселовское, Невское, Краснопоповка и Диброва в Луганской области и Спорное и Раздоловка Донецкой области. На Бахмутском направлении ВСУ отбили атаки противника в районах населенных пунктов Васюковка, Орехово-Василевка, Берховка, Ягодное и Бахмут Донецкой области. Под вражеские обстрелы попали Зализнянское, Дубово-Василевка, Берховка, Бахмут, Ивановское, Ступочки, Константиновка, Клещеевка, Зализное, Озаряновка, Майорск, Южное и Нью-Йорк.

ВСУ отбили атаки противника в районах населенных пунктов Васюковка, Орехово-Василевка, Берховка, Ягодное и Бахмут Донецкой области. Под вражеские обстрелы попали Зализнянское, Дубово-Василевка, Берховка, Бахмут, Ивановское, Ступочки, Константиновка, Клещеевка, Зализное, Озаряновка, Майорск, Южное и Нью-Йорк. На Авдеевском и Шахтерском направлениях противник продолжает атаковать позиции наших войск, совершил несколько безуспешных наступлений в направлении Каменки, Красногоровки и Марьинки Донецкой области. Совершил артиллерийские и минометные обстрелы районов населенных пунктов Авдеевка, Ласточкино, Нетайлово, Водяное, Первомайское, Красногоровка, Невельское, Марьинка, Богоявленка, Новомихайловка, Большая Новоселка, Нескучное и Угледар.

противник продолжает атаковать позиции наших войск, совершил несколько безуспешных наступлений в направлении Каменки, Красногоровки и Марьинки Донецкой области. Совершил артиллерийские и минометные обстрелы районов населенных пунктов Авдеевка, Ласточкино, Нетайлово, Водяное, Первомайское, Красногоровка, Невельское, Марьинка, Богоявленка, Новомихайловка, Большая Новоселка, Нескучное и Угледар. На Запорожском направлении под огневое поражение попали районы более 20 населенных пунктов. Среди них – Времьевка и Новополь Донецкой области; Камышеваха, Ольговское, Малиновка, Гуляйполе, Зализничное, Чаривное, Орехов и Новоандреевка Запорожской области.

под огневое поражение попали районы более 20 населенных пунктов. Среди них – Времьевка и Новополь Донецкой области; Камышеваха, Ольговское, Малиновка, Гуляйполе, Зализничное, Чаривное, Орехов и Новоандреевка Запорожской области. На Херсонском направлении от артиллерийского огня российских оккупационных войск пострадали 25 населенных пунктов Херсонской области, в частности, Гавриловка, Качкаровка, Веселое, Тягинка, Инженерное, Антоновка, Берегово и Херсон.

Оккупанты ограничивают передвижение гражданских украинцев

На временно захваченной территории Херсонской области враг ограничивает движение гражданского населения. В частности, въезд в населенный пункт Проминь разрешен только гражданам с местной регистрацией и при наличии специального пропуска.

ВСУ мощно уничтожают врага

За прошедшие сутки наши защитники уничтожили 11 иранских ударных БпЛА типа "Шахид-136" и 1 – типа "Зала".

Также наша авиация нанесла 4 удара по районам сосредоточения оккупантов. А подразделения ракетных войск и артиллерии поразили один пункт управления, два района сосредоточения живой силы противника и две позиции противовоздушной обороны.

Напомним, что наши защитники и защитницы уже ликвидировали 148 690 захватчиков. Потери в технике: