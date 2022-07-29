Возле Верхнекаменского ВСУ ударили по разведгруппе оккупантов – те отошли
Источник:Генштаб ВСУ
Украинские военные продолжают наносить мощные потери оккупантам. В частности, возле Верхнекаменского наши защитники обнаружили разведывательную группу врага и нанесли удар.
Об этом свидетельствуют данные сводки Генштаба ВСУ по состоянию на 18:00 29 июля. оккупанты были вынуждены отступить.
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На каких направлениях оккупанты понесли потери
Кроме Верхнекаменского, вражеская разведывательная группа была обнаружена и вблизи Щуровки. Там наши воины успешно ее обезвредили.
Также оккупанты пытались штурмовать районы Соледара, Вершины и Семигорья, однако безрезультатно. Наши воины нанесли захватчикам урон, из-за чего те отошли.
В районах Авдеевки, Каменки, Красногоровки и Песков наши защитники и защитницы подавили все попытки наступлений и штурмов оккупантов.
Потери оккупантов за время полномасштабной войны
Украинские воины каждый день уничтожают оккупантов и вражескую технику. По состоянию на 156-й день полномасштабной войны потери врага составляют:
- около 40 500 человек из личного состава;
- 1749 танков;
- 3987 боевых бронированных машин;
- 900 артиллерийских систем;
- 258 реактивных систем залпового огня;
- 117 средств ПВО;
- 222 самолета;
- 190 вертолетов;
- 731 беспилотник;
- 174 крылатые ракеты;
- 15 кораблей и катеров;
- 2 870 единиц автомобильной техники и автоцистерн;
- 77 единиц специальной техники.
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