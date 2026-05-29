Оккупанты замедляются и отступают: почему Путин до сих пор верит в успехи на фронте

Российскому диктатору, вероятно, подают искаженную картину ситуации на фронте в Украине. Из-за этого Путин может получать преувеличенные данные о якобы продвижении его войск, в частности по оккупации отдельных населенных пунктов в Запорожской области.

Об этом говорится в новом материале Института изучения войны (ISW).

Смотрите также Переломим ситуацию, – в 110-й ОМБр спрогнозировали резкие изменения на фронте вскоре

Почему Путин верит в успехи российской армии?

В своих отчетах Путину россияне дорисовали уже захваченные населенные пункты в Запорожской области, к части из них оккупанты не подошли и близко, среди "освобожденных" – легендарная Малая Токмачка.

Диктатор убежден, что российская армия имеет реальные результаты на поле боя и считает ее успехи значительно большими, чем они есть на самом деле.

Такую искаженную и лживую информацию передает лидеру военное командование российской армии.

Так, один из украинских OSINT-аналитиков опубликовал карту министерства обороны России за 9 апреля. На ней изображена российская версия линии фронта на западе Запорожской области – то есть, на Ореховском направлении. Аналитики ISW считают эту карту аутентичной.

Российские генералы на карте как оккупированные Россией территории обозначили ряд населенных пунктов в Запорожской области, в частности Приморское, Степногорск, Речное, Веселянку, Запорожец, Запасное, Малые Щербаки и Щербаки. Также к захваченным территориям отнесли часть Орехова, а еще Новоданиловку, Малую Токмачку и Белогорье.

В ISW считают, что заявления российского командования о продвижении в Запорожской области могут быть преувеличенными. Там обратили внимание, что еще 21 апреля Валерий Герасимов сообщал о якобы захвате Веселянки и продвижении к Запорожцу, хотя эти данные вызывают сомнения.

По состоянию на 9 апреля ISW не обнаружила доказательств проникновения российских войск или продвижения в Орехов, Речного, Веселянки, Запорожца или Запасного. По состоянию на 9 апреля ISW обнаружила доказательства того, что российские войска вошли (путем проникновения или продвижения), но не захватили Приморское, Степногорск, Малые Щербаки, Щербаки, Новоданиловку, Малую Токмачку и Белогорье,

– опровергли аналитики ложь россиян.

По состоянию на 28 мая аналитики также не нашли доказательств присутствия российских войск в Речном, Веселянке или Запасном, а также их проникновения или продвижения в Орехов.

Россияне, по официальным данным, находятся минимум в трех километрах от Орехова.

Россияне врут о своих продвижениях уже не впервые

Аналитики подметили, что российское командование также преувеличивало свои достижения в районе Купянска с конца лета 2025 года. В ISW считают, что Россия систематически искажает "геометрию поля боя" на самом высоком уровне.

Представители российского командования и власти, включая Герасимова и самого Путина, врали о ситуации на Купянском направлении неоднократно.

В конце августа Герасимов докладывал о якобы захвате россиянами половины Купянска, тогда как уже в октябре Путин заявлял о контроле над большей частью города. Впоследствии российское командование начало говорить об "окружении" 5 тысяч украинских военных в Купянске и на берегу реки Оскол.

Уже в конце ноября Герасимов заявил о полном захвате Купянска. В то же время Путин "окружил" 3,5 тысяч украинских воинов на берегу Оскола.

В декабре 2025 года и в январе 2026 года Герасимов и командующий Западной группировки войск России генерал-полковник Сергей Кузовлев отчитывались о якобы "освобождении" населенных пунктов возле Купянска. В апреле также появились заявления об "уничтожении" украинских сил на восточном берегу реки Оскол, хотя об их "окружении" сообщали еще за полгода до этого.

Интересно, что даже российские пропагандистские военкоры неоднократно критиковали российское командование за ложь о ситуации вокруг Купянска.

Пока российские генералы придумывали себе новые "успехи" на фронте Силы обороны в основном освободили Купянск и провели там зачистку, ликвидировав остатки российских захватчиков. Эти данные имеют официальное подтверждение, в том числе и аналитиков ISW.

Среди российских пропагандистов начали раздаваться возмущения из-за преувеличения успехов армии России, поскольку это приводит к новым потерям среди военных. В ISW считают, что российское командование может требовать активизации атак, чтобы подтвердить заявленные на картах "успехи".

Диктатор верит, что скоро "дожмет" Украину

Кроме реакции российских "военкоров", в ISW отмечают еще одно следствие преувеличенных отчетов российского командования о "продвижении" на фронте. Такие доклады могут создавать у Путина ложное впечатление, что поставленных целей можно достичь в ближайшей или среднесрочной перспективе, несмотря на общее снижение боевой эффективности России в 2026 году.

Издание Financial Times со ссылкой на собственные источники писало, что Путин уверен, что российские войска могут захватить всю Донецкую и Луганскую области до осени 2026 года, после чего он намерен усилить свои территориальные требования.

В ISW подсчитали, что с начала 2026 года и до середины мая российские войска в Донецкой области продвигались со скоростью 2,63 квадратных километра в день. По сравнению с 2025 годом темпы продвижения вражеских войск значительно замедлились.

Непонятно, когда российские войска смогут – если вообще смогут – захватить остальной регион с такими медленными темпами продвижения,

– подчеркивают аналитики.

Российское военное командование, возможно, пытается нарисовать лучшую картину продвижения России, чтобы скрыть настоящее снижение темпов продвижения.

Российское военное командование, вероятно, регулярно показывает Путину такие преувеличенные карты, формируя его ложное представление о линии фронта и масштабах продвижения России и, вероятно, заставляя его выдвигать все более нереалистичные требования,

– объяснили аналитики.

Заметим, за последние сутки ситуация на фронте несколько изменилась. Украинские силы имеют успехи на Великобурлукском и Александровском направлениях. Защитники освободили Отрадное и прилегающие районы на Харьковщине.

В то же время на Купянском, Боровском, Покровском, Новопавловском и Добропольском направлениях российские захватчики не достигли результатов.