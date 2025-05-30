Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на DeepState. Свою карту аналитики обновили утром 30 мая.

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Где удалось продвинуться врагу на фронте

По данным экспертов, враг имел успехи на Торецком, Новопавловском и Лиманском направлениях в Донецкой области.

Враг оккупировал Романовку и Троицкое, а также продвинулся у Редкодуба,

– написали аналитики DeepState.

Россияне оккупировали Романовку: смотрите на карте

Враг имел успех в Троицком: смотрите на карте

Что происходит возле Редкодуба: смотрите на карте

К слову, ранее в DeepState рассказывали о ситуации с наступлением врага в Сумской области. Аналитики отметили, что продвижение врага в Беловодах и Локне, к сожалению, не являются последними, и активность противника с каждым днем усиливается.

Эксперты также отметили неутешительные перспективы относительно Хотина, а также Юнаковки, к которой российская армия уже приблизилась вплотную и пытается штурмовать в направлении села. Если врагу удастся занять последний населенный пункт и окружающие высоты, то есть угроза применения FPV-дронов по Сумах.