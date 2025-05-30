Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на DeepState. Свою мапу аналітики оновили вранці 30 травня.

До теми Україна будує "дронову стіну", готуючись до літнього наступу Росії, – CNN

Де вдалося просунутися ворогу на фронті

За даними експертів, ворог мав успіхи на Торецькому, Новопавлівському та Лиманському напрямках у Донецькій області.

Ворог окупував Романівку та Троїцьке, а також просунувся біля Рідкодуба,

– написали аналітики DeepState.

Росіяни окупували Романівку: дивіться на карті

Ворог мав успіх у Троїцькому: дивіться на карті

Що відбувається біля Рідкодуба: дивіться на карті

До слова, раніше у DeepState розповідали про ситуацію з наступом ворога у Сумській області. Аналітики зауважили, що просування ворога в Біловодах і Локні, на жаль, не є останніми, і активність противника з кожним днем посилюється.

Експерти також зауважили щодо невтішних перспектив стосовно Хотіні, а також Юнаківки, до якої російська армія уже наблизилася впритул і намагається штурмувати у напрямку села. Якщо ворогу вдасться зайняти останній населений пункт і навколишні висоти, то є загроза застосування FPV-дронів по Сумах.