Российские войска наступают, однако не могут прорваться: обзор фронта от ISW

Российские войска продолжают наступательные действия сразу на нескольких участках фронта, однако их успехи остаются ограниченными. Наиболее интенсивные бои продолжаются на востоке Украины, в частности в районе Авдеевки, Бахмута и Лимана.

Украинские силы сдерживают атаки и наносят потери врагу, не допуская прорывов. Об этом говорится в новом аналитическом отчете ISW.

Что происходит на фронте?

Аналитики Института изучения войны сообщают, что российские войска продолжают наступательную кампанию вдоль всей линии фронта. Основные усилия сосредоточены на Донетчине и Луганщине, где оккупанты пытаются постепенно продвигаться вперед.

Несмотря на постоянное давление, украинские силы обороны удерживают ключевые позиции и проводят контратаки на отдельных участках. Российская армия несет потери в технике и личном составе, что ограничивает темпы ее продвижения.

Купянское направление

На Купянском направлении российские войска продолжают наступательные действия, пытаясь вытеснить украинские силы с занимаемых позиций. Основные бои идут вблизи населенных пунктов к востоку от Купянска, где враг регулярно проводит штурмовые атаки малыми группами.

Украинские военные успешно отражают эти атаки, нанося противнику потери в живой силе и технике. Россияне также активно применяют артиллерию и авиацию, чтобы ослабить оборону ВСУ.

Подтвержденных значительных продвижений врага на этом направлении нет. Линия фронта остается относительно стабильной.

Лиманское направление

На Лиманском направлении оккупанты продолжают давить, пытаясь улучшить свои тактические позиции. Бои продолжаются в лесистой местности, что затрудняет ведение наступления и дает преимущество обороне. Украинские силы используют естественные укрытия и эффективно сдерживают продвижение противника.

Российские подразделения периодически осуществляют попытки прорыва, однако они не имеют системного успеха. Враг активно применяет артиллерию для разрушения украинских позиций. Несмотря на это, значительных изменений на линии фронта не зафиксировано.

Бахмутское направление

В районе Бахмута боевые действия остаются интенсивными, хотя темпы наступления россиян значительно замедлились. Оккупанты пытаются продвинуться на флангах города, чтобы улучшить свое оперативное положение. Украинские силы, в свою очередь, проводят локальные контратаки и удерживают ключевые высоты.

Бои носят позиционный характер с частыми артиллерийскими обстрелами. Российские войска продолжают нести потери, что ограничивает их возможности для масштабных наступлений. Общая ситуация остается напряженной, но контролируемой.

Авдеевское направление

Авдеевское направление остается одним из самых горячих на фронте. Российские войска пытаются окружить город и перерезать логистические пути украинских сил. Для этого они применяют массированные штурмы, бронетехнику и авиацию.

Украинские военные держат оборону и наносят значительные потери наступающим подразделениям. Несмотря на многочисленные атаки, врагу не удается достичь стратегического прорыва. Бои имеют высокую интенсивность и продолжаются практически непрерывно.

Донецкое направление (запад от Донецка)

К западу от Донецка российские силы продолжают наступательные действия в районе Марьинки и окружающих населенных пунктов. Бои здесь продолжаются уже длительное время и носят изнурительный характер для обеих сторон. Россияне пытаются продвинуться вперед, но сталкиваются с хорошо подготовленной обороной. Украинские воины удерживают позиции и периодически проводят контратаки. Значительных изменений в линии фронта не произошло. Ситуация остается стабильно напряженной.

Запорожское направление

На Запорожском направлении российские войска в основном находятся в обороне, но иногда осуществляют ограниченные атаки. Основные боевые действия имеют позиционный характер с активным использованием артиллерии. Украинские силы продолжают наносить удары по тыловым позициям противника. Россияне пытаются укреплять свои оборонительные рубежи. Значительных наступательных действий с их стороны не зафиксировано. Ситуация остается относительно стабильной.

Южное направление (Херсонская область)

На южном направлении, в частности на Херсонщине, боевые действия сосредоточены вокруг Днепра. Украинские силы удерживают плацдармы на левом берегу и наносят удары по российским позициям. Российские войска пытаются вытеснить украинские подразделения, используя артиллерию и дроны.

В то же время им не удается достичь значительных успехов. Обе стороны ведут активную контрбатарейную борьбу. Ситуация остается сложной, но контролируемой украинскими силами.

Ситуация на фронте / Карты ISW

