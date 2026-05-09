Командование делает вид, что всё хорошо: агенты "Атэш" о серьезном дефиците запчастей для артиллерии врага

Оккупационная армия России сталкивается с нехваткой запчастей для ремонта артиллерии. Техника все чаще выходит из строя непосредственно во время боевых действий.

Об этом информируют агенты партизанского движения "Атеш".

Агенты движения с 227-й артиллерийской бригады, которая действует на Херсонском направлении, информируют о росте случаев поломок пушек непосредственно на поле боя. Причиной называют значительный износ техники и постоянный дефицит запчастей. делает невозможным быстрый ремонт техники в полевых условиях.

Ремонт в полевых условиях становится невозможным – оружие выходит из строя, а заменить его нечем.

Из-за чрезмерной нагрузки артиллерийские стволы "выгорают" значительно раньше установленного срока, а механизмы оружия перестают работать после превышения нормативного числа стрельбы.

Ремонтники не имеют необходимых комплектующих, поэтому вынуждены устранять неисправности подручными средствами – это только ускоряет дальнейшие поломки техники.

Нам говорят: держитесь. Но держаться нечем – стволы горят, запчастей нет, а командование делает вид, что все под контролем,

– передает агент.

Поэтому огневой поддержки пехотных подразделений становится все меньше, что, по данным "Атеш", прямо влияет на уровень потерь.

К слову, за предыдущие сутки на фронте вражеские войска потеряли 1 130 солдат. Также Силы обороны разбили 1 танк, 17 боевых бронированных машин, 91 артиллерийскую систему, 2 РСЗО и еще 5 средств ПВО.



Дипломат, Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в США (2015 – 2019), заместитель главы Администрации Президента Украины (2014 – 2015) Валерий Чалый в комментарии для 24 Канала объяснил, что Путину не удалось оккупировать Украину, поскольку он значительно переоценил собственные силы, недооценил готовность украинцев стать на защиту своей страны и не учел, что военные самостоятельно заняли оборону там, где никто не ожидал. По словам Чалого, оккупационной армии значительно труднее взять Киев, чем атаковать какую-то страну НАТО.

Полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан в разговоре с 24 Каналом заявил, что сейчас главной задачей Сил обороны является уничтожение живой силы противника, еще одним не менее важным моментом является ликвидация экономики страны-агрессора глубоко в тылу.

7 мая оборонцы работали над ликвидацией российского флота, уничтожив малый ракетный корабль проекта "Каракурт" в Каспийске. Он мог запускать ракеты "Калибр" на украинские города.

Кроме этого, украинские силы нанесли успешные удары по:

пункту управления противника в Сосновке Луганской области и пункту управления БпЛА врага в районе Ясного в Донецкой области,

складу боеприпасов в Калмыковке и складу горюче-смазочных материалов оккупантов в районе Смоляниново Луганской области,

скоплению живой силы противника в районах Дерсового Донецкой области и Смелого в Запорожье.

Только за апрель украинские СБС атаковали 38 российских элементов противовоздушной обороны, а 1 – 2 мая еще 4, в частности "Панцирь" и "Тор". Кроме этого, было уничтожено 25 зенитно-ракетных комплексов, 13 единиц радиолокационных станций и средств радиоэлектронной борьбы, среди которых "Тор", "Бук", "Панцирь", и радиолокационная станция из состава С-400.