Путин поставил задачу взять Бахмут и Донецкую область до конца октября, – Арестович

Российский диктатор Путин по-прежнему надеется полностью захватить территорию Донецкой области. Он уже в пятый раз устанавливает новые сроки, когда нужно выполнить эту задачу.

Об этом 24 каналу рассказал советник главы Офиса Президента Алексей Арестович. По его словам, Путин предоставил задачу захватить всю территорию Донбасса до конца октября.

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Путин поставил задачу взять Бахмут и Донецкую область до конца октября. Это он уже 5 раз ставит такую задачу. Мне иногда не верится, что я серьезно это вижу. И мы реально это обсуждаем,

– отметил Арестович.

Оккупанты не могут сейчас наступать

Как подчеркивает Арестович, все эти новые планы Путина связаны с приходом большого количества мобилизованных. Они просто забрасывают их на фронт. Однако это не позволяет оккупантам наступать.

Советник председателя ОП вообще отмечает, что украинские военные уже перемололи значительную часть кадровой российской армии. Наступать с мобиками они сейчас не смогут.

Здесь нужно избавиться от иллюзии. У них нет кем наступать. Кадровых военных нет. Еще в определенном "товарном количестве" они находятся на правом берегу Херсонщины. Где-то еще по фронту могут быть раскинуты по линии разграничения. А основная часть – мобики,

– подчеркивает Арестович.

По состоянию на сейчас в Херсонской области продолжаются боевые действия. Украинские военные, как подчеркнул Арестович, стреляют больше и успешнее. Регулярно уничтожаются склады, а недавно удалось попасть по 2 местам, где увезли мобилизованных. По самым скромным цифрам, там было от 150 до 200 уничтоженных оккупантов.

Что происходит на фронте – рассказывает Арестович: смотрите видео

Добавим, как подчеркнул руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов, до конца 2022 года украинцев ожидает много хороших новостей. Некоторые из них можно будет услышать в ближайшее время.

Хотя до конца года осталось чуть больше двух месяцев, но Буданов заверил – за это время Украину будет ждать еще много побед. Подразделения ВСУ еще существенно продвинутся вперед.