На это потратили последние деньги: чего планируют достичь россияне во время летнего наступления
- Россия вложила значительные средства в летнюю военную кампанию для захвата и контроля территорий, в частности, Луганской, Донецкой, Запорожской, Херсонской областей и Крыма.
- Оккупанты могут двигаться в Сумскую и Харьковскую области, чтобы растянуть украинские резервы, а также форсировать Днепр в Херсонской области.
- Основная цель россиян – создание и расширение сухопутного коридора до линии Запорожье – Покровск для выравнивания фронта.
Россия вложила огромные средства в летнюю военную кампанию. Поэтому оккупанты будут пытаться отработать эти деньги. Цель врага – захватить и контролировать большее количество территорий. В частности, тех, которые они внесли в свою конституцию – Луганская, Донецкая, Запорожская, Херсонская области, полуостров Крым.
Также враг может двигаться в направлении Сумской и Харьковской областей. Такое мнение 24 Каналу озвучил полковник запаса ВСУ, военный эксперт и летчик-инструктор Роман Свитан.
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"Россияне вложили последние деньги в летнюю военную кампанию. Особенно этого стабилизационного фонда. Они будут пытаться отработать эти средства. То есть получить большее количество территорий. Особенно тех, которые они внесли в свою конституцию – Луганская, Донецкая, Запорожская, Херсонская области, Крым", – сказал он.
Цели оккупантов
Роман Свитан отметил, что параллельно оккупанты могут работать по части Сумской и Харьковской областей. Потому что россиянам нужно растянуть по фронту наши резервы, войска.
Также до Херсонской области. Это другой участок фронта с обязательным форсированием Днепра. Они уже готовы к форсированию Днепра. Оно может начаться в ближайшее время. Понятно, что форсирование не масштабное, но по крайней мере биться в правый берег они будут,
– предположил военный эксперт.
Однако основное движение россиян направлено на создание сухопутного коридора, его расширение. Они хотят дойти примерно до линии Запорожье – Покровск. Дело в том, что врагу нужно выровнять фронт. Россияне будут иметь задачу подняться на север, а это означает полный захват Запорожской и части Днепропетровской области. Юго-восточная часть, которая ближе к Покровску – это одна из основных целей захватчиков на лето 2025 года.
К слову, командир экипажа отдельного отряда беспилотных систем специального назначения "Тайфун" с позывным Фельд рассказал, что происходит на Покровском направлении. По его словам, россияне ведут активные действия по нескольким направлениям фронта. Тяжелые бои продолжаются именно в районе Покровска, где враг пытается выполнить важную задачу.