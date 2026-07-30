Об этом 24 Каналу рассказал исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло. По его словам, одна из главных целей врага – полностью захватить Донецкую область. Они пытаются взять ее под контроль уже более 4 лет.

Что происходит на фронте?

По словам Жмайло, россияне продолжают проводить атаки на Покровском направлении. Недавно на этом участке Силам обороны удалось отразить массированный механизированный штурм. Врагу важно прорваться в направлении Доброполья, чтобы попытаться захватить Донецкую область с западного направления.

Напряженные бои продолжаются в Константиновке. Российская пехота смогла закрепиться на окраинах города. Кроме того, за последние сутки россиянам удалось продвинуться к селу Каленики, расположенному к востоку от Славянска. Враг активно сбрасывает там управляемые авиабомбы.

Но прорваться к самой Николаевке или Рай-Александровке, которую они считают "воротами" в Славянск, им не удается. В целом, например, в ноябре 2024 года враг захватывал ежесуточно 45–50 километров. Сейчас по территориям фактически вышли на ноль. И даже есть определенное преимущество украинской армии,

– отметил Жмайло.

Какова ситуация на фронте: смотрите видео 24 Канала

Добавим, что по состоянию на 29 июля потери России в войне составляют более 1 миллиона 443 тысяч человек личного состава. Также наши защитники уничтожили 12 227 вражеских танков, 25 044 боевых бронированных машин, 46 962 артиллерийских системы и т. д.