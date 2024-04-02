Об этом 24 Каналу рассказал глава Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан, отметив, что Украина усиленно работает над построением оборонительных сооружений. Но, конечно, самих оборонительных рвов и укреплений недостаточно. Нужны также люди.
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Оборона – комплексный вопрос
Как отметил Кузан, Украина выполняет свое "домашнее задание". Ведется оборонная работа. Все уже видели кадры с фронта, где возводят дополнительные укрепления, ставят "зубы дракона" и тому подобное.
Достаточно ли этого? Конечно, что нет. Но понятно, что оборонительных сооружений не будет достаточно в течение всей войны. Всегда нужно укреплять сооружения и строить прифронтовую инфраструктуру,
– отметил Кузан.
Кроме того, нужно насытить оборонительную линию людьми. Ведь не сами по себе укрепления останавливают врага. А вооруженные люди, которые отражают атаки оккупантов. Поэтому очень хорошо, что в Украине запустили рекрутинг, чтобы добирать людей в Силы обороны.
Украина постепенно выполняет домашнее задание. Строит укрепления, рекрутирует людей. Другое дело – чем их вооружить. Вот это вопрос к нашим западным партнерам. Оружие и техника – их сфера ответственности,
– отметил Кузан.
Ситуация на фронте: коротко
- Президент Владимир Зеленский прокомментировал новое возможное российское наступление. Оно может начаться уже в конце весны – в начале лета 2024 года. Сейчас Украине нужна военная помощь.
- Аналитики ISW считают, что оккупанты могут сосредоточиться на только на одном направлении – Донецкой области. Из-за ограниченных ресурсов они не смогут наступать сразу на нескольких участках.
- По состоянию на 2 апреля Россия уже потеряла более 443 тысяч личного состава. Также наши защитники уничтожили 6998 вражеских танков, 13350 боевых бронированных машин, 11112 артиллерийских систем, 1023 РСЗО и тому подобное.