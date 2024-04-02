Про це 24 Каналу розповів голова Українського центру безпеки та співпраці Сергій Кузан, зауваживши, що Україна посилено працює над побудовою оборонних споруд. Але, звісно, самих оборонних ровів та укріплень недостатньо. Потрібні також люди.

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Оборона – комплексне питання

Як наголосив Кузан, Україна виконує своє "домашнє завдання". Ведеться оборонна робота. Усі вже бачили кадри з фронту, де зводять додаткові укріплення, ставлять "зуби дракона" тощо.

Чи достатньо цього? Звісно, що ні. Але зрозуміло, що оборонних споруд не буде достатньо протягом усієї війни. Завжди потрібно укріплювати споруди та будувати прифронтову інфраструктуру,

– зазначив Кузан.

Окрім того, потрібно наситити оборонну лінію людьми. Адже не самі по собі укріплення зупиняють ворога. А озброєні люди, які відбивають атаки окупантів. Тому надзвичайно добре, що в Україні запустили рекрутинг, аби добирати людей в Сили оборони.

Україна поступово виконує домашнє завдання. Будує укріплення, рекрутує людей. Інша справа – чим їх озброїти. Ось це питання до наших західних партнерів. Зброя та техніка – їхня сфера відповідальності,

– зауважив Кузан.

Ситуація на фронті: коротко